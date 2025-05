Jak bude vypadat nový Nothing Phone (3)? Jedno víme jistě: Rozloučí se se svými osobitými Glyphy

Značka Nothing se na trhu smartphonů sice tak trochu proslavila svými světélkujícími pásy na zadních stranách zařízení, ale i přesto právě oficiálně ukončila Glyph Interface, který se světelnými pásy propojoval funkce telefonu. V novém videu, které společnost zveřejnila na sociálních sítích, se ukazují ikonická světla z Phone (1), jak naposledy zablikají – a zhasnou. Přesně tak, jak by si to ostatně generální ředitel společnosti, Carl Pei, asi přál: stylově, s náznakem tajemství.

Glyph měl být jedinečným způsobem, jak telefon může komunikovat se svým uživatelem – notifikace, příchozí hovory, dokonce i synchronizace s Uberem.

We killed the Glyph Interface. pic.twitter.com/wlLHNzzc72 — Nothing (@nothing) May 29, 2025

Problémem je každopádně skutečnost, že většina lidí prostě už telefon nepokládá displejem dolů, takže efektní světla zůstala poněkud zapomenuta. Praktické využití bylo vždy trochu sporné.

Co nás tedy čeká s Nothing Phone (3)?

Ačkoliv Nothing tvrdí, že Glyph Interface je mrtvý, neznamená to automaticky konec jakýchkoli světel nebo zadních efektů. Právě naopak – častěji se objevují spekulace o „dot matrix“ displeji na zádech telefonu. Ten by mohl ukazovat vzory, notifikace nebo animace a více by zapadal do stylu Nothing OS 3.0, kde tento grafický jazyk hraje čím dál větší roli.

Spekulace o dot matrix displeji na zádech mimochodem nejsou zas tak novou záležitostí; například portál Techibee Review tuto myšlenku vyzdvihl už v listopadu minulého roku, a to i s ilustrací.

Zda však půjde o skutečný mini-displej, nebo jen nové typy podsvícení, zatím nevíme. Ale jedno je jasné – Nothing Phone (3) bude jiný. A pravděpodobně i více „dospělý“. Carl Pei už dříve naznačil, že třetí generace bude „skutečný vlajkový model“, což by mohla být známka důrazu na výkon a obecnou funkčnost, spíše než na efekty.

Co říkáte na myšlenku dot matrix displeje na zádech telefonu?

Zdroj: 9to5Google