První vlajka od Nothing zná datum premiéry. Víme, kolik bude stát

Společnost Nothing oficiálně oznámila, že Phone (3), její první telefon vlajkové kategorie, bude představen v úterý 1. července v 19:00 našeho času. Jde o zásadní krok, kterým se značka vydává z mainstreamové střední třídy do náročnějšího prémiového segmentu. Současně firma připravuje také první náhlavní sluchátka Headphone (1).

Konečně mobil s minimem kompromisů

Předpokládá se, že Nothing Phone (3) čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, tedy předchůdce současného Snapdragonu 8 Elite, jenž tiká uvnitř nejvýkonnějších Androidů současnosti. Vnitřnosti doplní až 16 GB RAM a 512GB úložiště, přičemž v základní konfiguraci telefon nabídne 12/256 GB. Těšit se podle všeho můžeme i na trojici 50Mpx zadních fotoaparátů.

Přestože Nothing dosud své přístroje stavěl na ikonickém Glyph Interface, Phone (3) se možná vydá jiným směrem. Mluví se o přizpůsobitelném dot-matrix panelu, který by mohl nabídnout nové formy notifikací. Celkový design zatím firma jen naznačila, ale tradičně můžeme počítat s originálním přístupem, díky němuž se telefon odliší od mnohdy designově nudné konkurence. I tak nicméně mají být dostupné pouze dvě barevné varianty, a to černá a bílá.

Cena a dostupnost

Nedávný únik pak prozradil, kolik bude novinka stát. Podle uznávaného leakera vystupujícího jako @MysteryLupin bude Nothing Phone (3) ve verzi 12/256GB stát 799 dolarů (v přepočtu 17 500 Kč), zatímco varianta s vyššími kapacitami pamětí má vyjít na 899 dolarů (19 700 Kč v přepočtu).

Nothing Phone (3)

Black or White

12/256 GB = 799 USD

16/512 GB = 899 USD https://t.co/DSWzRIOno5 — Arsène Lupin (@MysteryLupin) June 2, 2025

Vzhledem k současné ceně konkurenčních modelů nepředpokládáme, že by na našem trhu měla být novinka dražší. Na potvrzení si ale ještě budeme muset počkat.

Headphone (1): útok na Sony a Bose

Součástí letní ofenzivy má být i audio novinka Headphone (1) – první náhlavní sluchátka značky. Přijdou v bílé a černé barvě a jejich cena bude atakovat 299 dolarů (v přepočtu 6 500 Kč). Spekuluje se o výbavě včetně ANC a transparentního režimu, tedy funkcích, které dnes patří ke standardu u prémiových modelů. Jsme zvědaví, jak bude Nothing schopen konkurovat zažitým značkám typu Sony nebo Sennheiser.

Jak se na vlajkový Nothing Phone (3) těšíte vy?

Zdroje: tisková zpráva, @MysteryLupin/X, Gizmochina, Notebookcheck