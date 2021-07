První kusy Nothing sluchátek se vydražily za obří částky

Jak jsme vás minulý týden informovali, nově vzniklá společnost Nothing, kterou spoluzakládal i bývalý šéf OnePlus Carl Pei, doplnila blížící se představení prvního produktu zajímavou exkluzivní aukcí. Prvních sto kusů očekávaných sluchátek Nothing Ear (1) bylo pro účely dražby označeno pořadovou číslovkou a nabídnuto ke “slepému” přihazování. To v pondělí skončilo a k překvapení samotného výrobce přineslo hodně vysoké částky.

Na sluchátka Nothing Ear (1) s pořadovým číslem jedna se může těšit autor příhozu v hodnotě 1 030 dolarů (v přepočtu přes 22 tisíc korun). Druhá nejvyšší nabídnutá částka činila 850 dolarů, tedy asi 18 500 Kč. U kompletní stovky sluchátek nakonec činil průměrný příhoz 327 dolarů, tedy více než 7 tisíc korun. Ať už v aukci (třeba i uměle) přihazoval kdokoli, jako lákadlo na nový produkt to jistě zafungovalo velmi dobře.

Očekává se, že novinka při představení (naplánováno na úterý) zaujme nejen pokročilými audio funkcemi, ale také neotřelým designem. Sluchátka se budou běžně prodávat za cenu 99 EUR, což je asi 2 600 korun. Příhozy v aukci za první kusy tedy překonaly klasickou prodejní cenu hned několikanásobně.

Čím myslíte, že sluchátka překvapí?

Zdroj: TZ Nothing