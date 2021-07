Prvních 100 kusů sluchátek od Nothing jde do slepé aukce

Nová zajímavá sluchátka Nothing Ear (1), která byla nedávno částečně odhalena a za jejichž vývojem stojí firma bývalého zakladatele OnePlus Carla Pei, putují do aukce. Totiž do startovací dražby, po které má exkluzivně prvních 100 kusů této novinky zamířit k zájemcům s nejvyššími příhozy. Akce to přitom bude tzv. “slepá”, takže v průběhu nebude jasné, na jaké částky se příhozy postupně vyšplhají.

Dražba nazvaná DropX je první aukcí elektronického produktu na serveru StockX.com. Přihazování začne v pondělí a potrvá dva dny. Aukce tedy proběhne ještě v době, kdy Nothing Ear (1) nebudou oficiálně představena a uvedena na trh. K tomu má dojít 27. července. Již dříve jsme se nicméně dozvěděli třeba to, že se budou sluchátka běžně prodávat za cenu 99 EUR, což je asi 2 600 korun.

Dá se předpokládat, že v hromadné dražbě se ceny vyšplhají mnohem výš. Sluchátka z aukce totiž budou mít vyryty exkluzivní číslice od 1 do 100 a jedničku pochopitelně získá autor nejvyššího příhozu.

Kolik stála vaše současná sluchátka?

Zdroj: TZ Nothing