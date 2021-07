Technologická společnost Nothing, kterou založil zakladatel společnosti OnePlus, Carl Pei uvede již 27. července svůj první produkt. Půjde o TWS sluchátka Nothing Ear (1) a nyní jsme se o produktu dozvěděli další informace včetně ceny.

Sluchátka Nothing Ear (1) od zakladatele OnePlus

Na produkt již dříve lákal příspěvek na Twitteru a Instagramu, ovšem jednalo se o poměrně neurčitou fotografii, ze které jsme toho příliš nevyčetli. Teaser může lákat buď na křišťálově čistý zvuk sluchátek nebo částečně průhledné tělo. Carl Pei poskytl webu TechCrunch rozhovor, kde mimo jiné ukázal fotografii sluchátek. Zda se však jedná o skutečný produkt nebo koncept zatím není jasné.

Carl dále prozradil, že se budou sluchátka Nothing Ear (1) prodávat za cenu 99 EUR, což je asi 2 600 korun. Redaktoři se ptali také na to, proč firma koupila některé patenty a název Essential. Jeho odpověď byla pak prostá. Prý bylo původně zamýšleno, že se budou sluchátka jmenovat Essential Ear (1), než jeho tým přišel s názvem Nothing. Mimo jiné dostanou sluchátka také ANC.

Jak se na nová sluchátka těšíte?