Měla to být velká sláva, iMessage pro Android. Majitelé Nothing Phone (2) měli být první, kteří budou moci používat aplikaci Nothing Chats, která zpřístupní iMesaage ve světě Androidu. Betaverze aplikace se v Obchodu Play skutečně objevila, její používání ale nedoporučujeme. Co se stalo?

Aplikace Nothing Chats v současné verzi nebyla pro uživatele bezpečná, komunikace neprobíhala skrze zabezpečený protokol a zprávy nebyly zašifrované. A to je věc, kterou si v dnešní době nemůže dovolit zkrátka nikdo a jsem docela překvapen, že něco podobného se dostal do aplikace, kterou autoři v Obchodu Play publikovali.

We've removed the Nothing Chats beta from the Play Store and will be delaying the launch until further notice to work with Sunbird to fix several bugs.

We apologise for the delay and will do right by our users.

— Nothing (@nothing) November 18, 2023