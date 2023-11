iMessage a jeho modré bubliny leží na srdci již mnoho let spoustě vývojářům, ale i uživatelům Androidu. Tuto situaci se snaží změnit společnost Nothing, prostřednictvím svého Nothing Phone (2). Přináší aplikaci Nothing Chats, založenou na osvědčeném klientovi Sunbird iMessage. V současnosti je aplikace ve fázi beta testování, což signalizuje plány na další rozvoj a vylepšení. Klade důraz na bezpečnost, zachovává end-to-end šifrování a je v souladu s ochranou soukromí podle politiky firmy Sunbird.

Dosud bylo mít aplikaci pouze na zařízeních iOS a jakékoli pokusy o adaptaci na Android byly realizovány jen třetími stranami, nikoli přímo samotným výrobcem telefonu. Nothing Chats podporuje RCS zprávy a je založena na klientu Sunbird iMessage, který byl spuštěn v loňském roce. I navzdory počáteční kritice se Sunbird osvědčil a v posledních měsících zaznamenal přes 10 000 stažení na Obchod Play.

Z rozhovoru s editorem Inverse Jamesem Pero vyplynulo, že iMessage má významný dopad na sociální a kulturní aspekty života uživatelů. Rozdělení mezi „modrými“ a „zelenými“ bublinami vytváří stigma a ovlivňuje sociální interakce až po seznamování. Nothing Chats se snaží tuto bariéru překonat a přinést větší harmonii mezi uživateli různých operačních systémů. Carl Pei, CEO společnosti Nothing a OnePlus, vysvětluje, že motivací za vývojem byla snaha oživit technologický svět a překonat uzamčené ekosystémy.

Tím překlene propast mezi Androidem a iOS, poskytne uživatelům možnost využívat stejné funkce, jako jsou zmíněné modré bubliny, indikátory psaní, sdílení médií ve velké velikosti a hlasové zprávy. Zatímco některé funkce, jako jsou potvrzení přečtení, reakce na zprávy a odpovědi na zprávy, nebudou ihned dostupné, plánuje se jejich brzké přidání. Díky přihlašování přes Apple ID umožní udržet plynulost v komunikaci napříč zařízeními. Důraz na bezpečnost je i v tomto případě klíčový, s end-to-end šifrováním a dodržováním politiky ochrany soukromí Sunbird zaručuje, že komunikace zůstává bezpečná a soukromá.

— Nothing (@nothing) November 14, 2023