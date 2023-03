iMessage zamíří díky této aplikaci brzy na Android!

Pokud vlastníte telefon s Androidem delší dobu, je dost pravděpodobné, že jste se někdy setkali s tím, že vám jablečný uživatel vytknul tzv. “zelené bubliny”, které se mu při komunikaci s vámi zobrazují. Jde o to, že aby se komunikace zbarvila do modra, tedy dle mnohých do té správné barvy, musíte mít iPhone a používat iMessage. Tomu bude ale brzy konec.

Aplikace Sunbird Messaging, která se v současné době nachází ve fázi alfa testování totiž letos přinese iMessage na Android. V tuto chvíli je zájem obrovský, ale i vy se můžete zapsat na čekací listinu na stránce www.sunbirdapp.com. Ta je ale poměrně dlouhá. Pokud chcete zvýšit svou pozici v seznamu, můžete doporučit aplikaci dalším uživatelům systému Android skrz affiliate link. Jakmile se vaše číslo dostane výše na seznamu, obdržíte pozvánku e-mailem.

Sunbird Messaging App – iMessage on Android and much more!

Sunbird Messaging bude alespoň v dohledné době zcela zdarma. Společnost Sunbird uvedla, že je pro ní v tuto chvíli prioritní propojit uživatele Androidu a iOS. Tím ale nevyloučili, že aplikaci v budoucnosti nezpoplatní. Má totiž i jiné výhody. Mimo iMessage v ní totiž budete moci komunikovat také skrz WhatsApp, Messenger a SMS. V budoucnu se přidá také Telegram, Slack či Discord.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Využijete iMessage na Androidu?

Zdroj: PhoneArena