NotebookLM přidává Deep Research a zavádí podporu pro nové formáty souborů

Adam Kurfürst
Publikováno: 16.11.2025 10:00

Google rozšiřuje možnosti svého výzkumného nástroje NotebookLM o novou funkci Deep Research, kterou můžeme znát z Gemini, a podporu dalších formátů souborů. Aktualizace má uživatelům usnadnit práci se zdroji a automatizovat časově náročné vyhledávání informací na internetu.

Deep Research automatizuje online výzkum

Funkce Deep Research funguje jako automatický výzkumný asistent, který na základě zadané otázky vytvoří plán výzkumu a následně prohledá stovky webových stránek. Během několika minut vygeneruje strukturovanou zprávu s relevantními zdroji, které lze okamžitě přidat do sešitu.

Proces začíná výběrem možnosti Web v panelu zdrojů. Uživatel má na výběr mezi rychlým vyhledáváním pro základní rešerše nebo důkladnějším průzkumem pro komplexnější témata. Systém během vyhledávání průběžně upravuje svou strategii podle nalezených informací a vytváří organizovaný report podložený konkrétními zdroji.

Zpráva z Deep Research není konečným produktem – slouží jako základ pro další práci. Uživatelé mohou přidávat další zdroje, zatímco Deep Research běží na pozadí, a využívat všechny funkce NotebookLM včetně generování Audio nebo Video přehledů.

Rozšíření o nové formáty souborů

NotebookLM nově zpracuje Google Sheets pro analýzu strukturovaných dat a statistik. Soubory z Google Drive lze přidat jednoduše zkopírováním URL adresy, stejně jako webové stránky nebo YouTube videa. Aplikace dokonce umožňuje vložit více odkazů najednou oddělených čárkami.

Google Gemini dostává šikovné vylepšení! Po této novince v Deep Research volali sami uživatelé
Adam Kurfürst
Zprávičky
Adam Kurfürst
Zprávičky

Mezi další novinky patří podpora obrázků, díky které můžete nahrát fotografie ručně psaných poznámek nebo naskenované brožury. PDF dokumenty z Google Drive se dají přidat přímo bez nutnosti stahování a opětovného nahrávání. Aplikace také nově podporuje Microsoft Word dokumenty ve formátu .docx.

Dostupnost nových funkcí

Většina funkcí bude uživatelům k dispozici během příštího týdne. Výjimku tvoří podpora obrázků, která se rozšíří postupně během několika následujících týdnů. Google všechny novinky zpřístupní zdarma všem uživatelům NotebookLM.

Zdroje: Google, vlastní

AI NotebookLM Umělá inteligence