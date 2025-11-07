TOPlist

Google Gemini dostává šikovné vylepšení! Po této novince v Deep Research volali sami uživatelé

  • Gemini Deep Research získává přístup k Gmailu, Disku a službě Google Chat
  • Funkce umožňuje kombinovat interní firemní data s informacemi z webu
  • Google ji označuje za jednu z nejžádanějších funkcí od uživatelů

Adam Kurfürst
7.11.2025 16:00
google gemini deep research integrace s gmailem a diskem

Google rozšířil možnosti populárního nástroje Deep Research ve službě Gemini o propojení s kancelářskou sadou Workspace. Nástroj, který dosud prohledával pouze webové zdroje, nyní dokáže pracovat i s dokumenty z Google Drive, e-maily z Gmailu a konverzacemi z Google Chat. Kalifornský softwarový kolos v blogovém příspěvku uvádí, že ze strany uživatelů šlo o jednu z nejžádanějších funkcí.

Kombinace interních dat s webovými zdroji

Deep Research nyní dovede vytvářet komplexní zprávy kombinací dokumentů uživatele s veřejně dostupnými informacemi. Nástroj dokáže analyzovat dokumenty služeb Docs, Slides a Sheets či PDF soubory uložené na Google Drive, zpracovat relevantní e-mailové konverzace z Gmailu a zahrnout i diskuze z Google Chat.

google gemini deep research propojeni s workspace vlastni screenshot

Obzvlášť praktická funkce ve firemním prostředí

Google uvádí i konkrétní příklady využití. Například při tvorbě tržní analýzy dokáže Deep Research porovnat veřejně dostupné informace o konkurenčních produktech s interními strategiemi firmy, srovnávacími tabulkami a týmovými diskuzemi. Nástroj tak ušetří hodiny manuální práce při zpracování zdrojů naprosto odlišného charakteru.

gemini google maps
Google Mapy dostávají obří aktualizaci! Gemini pomůže s navigováním i hledáním míst Jakub Kárník Zprávičky

K dispozici pro všechny uživatele Gemini

Rozšířená funkce Deep Research je dostupná všem uživatelům Gemini. Na desktopu ji spustíte výběrem „Deep Research“ z menu Nástroje v textovém poli, kde následně vyberete požadované zdroje dat. Do mobilní aplikace prý novinka dorazí v následujících dnech, k jednotlivým uživatelům se má dostávat postupně.

Využili byste Deep Research pro analýzu firemních dat?

Zdroje: Google, vlastní

