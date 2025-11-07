Google Gemini dostává šikovné vylepšení! Po této novince v Deep Research volali sami uživatelé Hlavní stránka Zprávičky Gemini Deep Research získává přístup k Gmailu, Disku a službě Google Chat Funkce umožňuje kombinovat interní firemní data s informacemi z webu Google ji označuje za jednu z nejžádanějších funkcí od uživatelů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Google rozšířil možnosti populárního nástroje Deep Research ve službě Gemini o propojení s kancelářskou sadou Workspace. Nástroj, který dosud prohledával pouze webové zdroje, nyní dokáže pracovat i s dokumenty z Google Drive, e-maily z Gmailu a konverzacemi z Google Chat. Kalifornský softwarový kolos v blogovém příspěvku uvádí, že ze strany uživatelů šlo o jednu z nejžádanějších funkcí. Kombinace interních dat s webovými zdroji Deep Research nyní dovede vytvářet komplexní zprávy kombinací dokumentů uživatele s veřejně dostupnými informacemi. Nástroj dokáže analyzovat dokumenty služeb Docs, Slides a Sheets či PDF soubory uložené na Google Drive, zpracovat relevantní e-mailové konverzace z Gmailu a zahrnout i diskuze z Google Chat. Obzvlášť praktická funkce ve firemním prostředí Google uvádí i konkrétní příklady využití. Například při tvorbě tržní analýzy dokáže Deep Research porovnat veřejně dostupné informace o konkurenčních produktech s interními strategiemi firmy, srovnávacími tabulkami a týmovými diskuzemi. Nástroj tak ušetří hodiny manuální práce při zpracování zdrojů naprosto odlišného charakteru. Google Mapy dostávají obří aktualizaci! Gemini pomůže s navigováním i hledáním míst Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky K dispozici pro všechny uživatele Gemini Rozšířená funkce Deep Research je dostupná všem uživatelům Gemini. Na desktopu ji spustíte výběrem „Deep Research“ z menu Nástroje v textovém poli, kde následně vyberete požadované zdroje dat. Do mobilní aplikace prý novinka dorazí v následujících dnech, k jednotlivým uživatelům se má dostávat postupně. Využili byste Deep Research pro analýzu firemních dat? Zdroje: Google, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.