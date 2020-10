Telefony Galaxy Note9 a Note20 dostávají každý novou verzi One UI

Jihokorejský Samsung dál pokračuje s poměrně rychlým aktualizováním svých telefonů. A to jak těch nejnovějších, tak i starších, jejichž majitelé se těší na pokročilé systémové novinky. Nyní si mohou mnout ruce uživatelé přístrojů Samsung Galaxy Note9 a Note20, kterých se týká update na One UI 2.5 potažmo One UI 3.0. V případě staršího “noutu” jde o plnou verzi této Samsung nadstavby. Note20 zase získává přístup k beta verzi, kterou už v tento moment mohou instalovat majitelé série Galaxy S20.

Pro Galaxy Note9 má update hlavní přínos v tom, že u něj aktivuje podporu pro bezdrátové používání systému DeX. Telefon bude například nově umět také fotografický Single Take mód a Pro mód u natáčení videí. V případě modelu Note20 představuje dostupný update mimo jiné možný přechod na Android 11 a přístup k novinkám v něm. Aktualizace na One UI 2.5 pro Galaxy Note9 i One UI 3.0 pro Galaxy Note20 byly zaznamenány v Německu. Klasickou cestou by se měly časem rozšířit do dalších regionů.

Jakou verzi One UI teď máte ve vašem Samsungu?

Zdroj: acommunity