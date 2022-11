V ČR se začal prodávat levný tablet Nokia T10

Společnost HMD Global na trh v ČR oficiálně uvedla nový tablet Nokia T10. Levný kousek, jehož specifikace byly částečně odhaleny na začátku letošního července, láká kromě nízké ceny například i na osmipalcový HD displej s rozlišením 1 280 x 800 pixelů, stereo reproduktory, jack konektor nebo rozšiřitelné úložiště pomocí microSD karty.

Tablet Nokia T10 v ČR

Android 12

procesor Unisoc T606

fotoaparáty 8MPx zadní a 2 MPx přední

baterie s kapacitou 5 250 mAh

stereo reproduktory, jack, USB-C

paměti 2/32 GB (s podporou microSD karet)

rozměry 208 x 123 x 9 mm

hmotnost 375 g

Nokia T10 se dále chlubí polymerovou unibody konstrukcí s nanotexturovou úpravou, která by měla zamezit vzniku škrábanců. Výbavu uzavírá dvojice reproduktorů, baterie o velikosti 5 250 mAh a Android 12 s příslibem dvou let hlavních aktualizací a tří let pravidelných bezpečnostních aktualizací. Nový Nokia tablet se již začal v ČR prodávat. Je k dispozici v modré barvě a cena činí 4 199 Kč.

Zdroj: TZ