Uniklé specifikace: Nokia T10 Tablet bude zajímat nenáročné

V certifikačních dokumentech FCC se před několika hodinami objevilo zařízení označené jako TA-1462 a dle dřívějších zmínek jde o připravovaný levný tablet značky Nokia s řadovým jménem T10. Půjde o slabší variantu aktuálně prodávané varianty T20. Napovídá to nejen číselné označení, ale také specifikace, které z certifikačního procesu vyplavaly. Řeč je například o osmipalcovém displeji s průměrným rozlišením 1280 x 800 pixelů a základní frekvencí 60 Hz.

Že bude Nokia T10 Tablet cílit na nenáročné, prozrazuje také sestava fotoaparátů či kapacita baterie. Na zádech zařízení má sloužit 8MPx senzor, zatímco o selfíčka se postará jen 2MPx foťák. Výdrž bude spoléhat na baterii s kapacitou 5 100 mAh a nabíjet bude možné výkonem 10 wattů. Do bezdrátové konektivity budou patřit Bluetooth, Wi-Fi i LTE a k tabletu půjde připojit i jack. Z parametrů je patrné, do jaké sféry tento tablet zapadne. Pokud ale bude stát rozumné peníze, mohl by některým lidem postačit.

Jaké nároky byste nyní měli na tablet?

Zdroj: aheadlines