Nokia má letos dostat LTE siť na Měsíc. Ano, ten s velkým M

Stále častější a hlavně spolehlivější lety do vesmíru by měly časem vést k běžnému osidlování nebo alespoň osobnímu vědeckému zkoumání minimálně na Měsíci. Z toho důvodu se již v druhé polovině roku 2020 objevily zprávy, že na povrchu naší nejbližší oběžnice bude vhodné zprovoznit 4G/LTE sítě pro komunikaci. Již tehdy byla pro tento úkol vybrána společnost Nokia. Jak se zdá, první část pokrytí by měla být hotová již letos. Projekt řeší agentura NASA, nicméně partnerem instalace je i SpaceX.

Nokia do vesmíru vyšle systém, který se skládá ze tří částí: “základnové stanice vybavené anténou, uložené v lunárním “lander” modulu Nova-C navrženém americkou vesmírnou firmou Intuitive Machines, a také doprovodného vozítka poháněného sluneční energií”. Lander je ochranné plavidlo, které drží a přepravuje rover a umožňuje bezpečné přistání. Jakmile lander přistane, rover se může pohybovat po okolí a posílat informace zpět na svou základnu. Mezi přistávacím modulem a vozítkem má nové připojení fungovat.

Nokia prý vytvoří svou první síť LTE v kráteru Shackleton, který leží poblíž jižního pólu Měsíce. Prozatím má tuto síť využívat NASA a půjde o jakýsi testovací prostor, který ukáže, zda lze současnou pozemskou mobilní technologii skutečně použít i ve vesmíru. Na řadu nejspíš přijde i komunikace mezi astronauty a samozřejmě také přenos důležitých dat zpět do řídicího střediska mise na Zemi. V celém projektu je stále mnoho rozpracovaných mezikroků, takže bude záviset na dalších partnerech, zda Nokia tento časový plán dodrží.

Zdroj: XDA