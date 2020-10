Nokia bude zavádět mobilní internet na Měsíci. Dostala peníze od NASA

Co chystají vesmírné společnosti v období dalších deseti let? Mimo jiné to, že by už v roce 2028 měla na Měsíci fungovat výzkumná základna pro astronauty a stroje. K tomu samozřejmě budou potřebovat dostatečnou techniku pro komunikaci, což bylo v posledních dnech předmětem debat a vybírání dodavatele. Nakonec to bude firma Nokia (původní divize pro síťová řešení), která bude na Měsíci budovat síť pro 4G internet. Dostane na to od NASA cca 14,1 milionů dolarů, tedy téměř 330 milionů korun.

Dřívější koncept modulu od Vodafone a Nokia z roku 2018

Projekt je součástí velkého balíku akcí v hodnotě 370 milionů dolarů, který se má o měsíční misi postarat. Zapojena bude třeba i firma SpaceX, která zabezpečí raketovou dopravu. Nokia měla podobnou věc v plánu už v roce 2018. Při pokrývání Měsíce měla údajně v plánu používat vozítka Audi a to ve spolupráci s britským Vodafonem. Prvním místem pro zahájení výstavby měl být tehdy prostor v blízkosti přistání Apolla 17. Uvidíme, jestli na tento plán dojde. Nokia se tedy na to, že bude na měsíci budovat 4G síť na internet, chystá delší dobu. Jednou z výzev je vymyslet, jak využít pozemské/pozemní technologie pro provoz mobilního internetu na povrchu naší oběžnice.

Dokázali byste žít na Měsíci bez internetu? :)

Zdroj: UPI