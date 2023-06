Nokia G42 5G láká na snadnou opravitelnost

Nabízí ale také dobrou výdrž baterie

Zaplatíme za ní 249 eur (asi 5 90 korun)

Společnost HMD Global právě na globálním trhu představila telefon Nokia G42. Jedná se o nižší střední třídu, která klade důraz na snadnou opravitelnost, láká také na 90Hz displej a slušnou výdrž baterie.

HMD spolupracuje se společností iFixit, která poskytuje originální díly s návody. Za zmínku stojí třeba displej, baterie nebo nabíjecí port a to až na pět let dopředu. Co se týče designu, zadní strana telefonu Nokia G42 je vyrobena z recyklovaného plastu. Nalezneme zde 50Mpx hlavní fotoaparát se světelností f/1,8, 2Mpx makro kameru a 2Mpx hloubkový snímač. Na přední straně G42 nás čeká 6,56palcový displej typu IPS LCD s rozlišením HD+ a obnovovací frekvencí 90 Hz. Narušuje jej kapkovitý výřez s 8Mpx selfie kamerkou, chrání jej pak ochranné sklo Gorilla Glass 3.

Co se týče výkonu, telefon je poháněn čipem Qualcomm Snapdragon 480+ spolu s 4 nebo 6 GB RAM. Vnitřní úložiště o kapacitě 128 GB je možné dále rozšířit pomocí slotu pro microSD karty. Samozřejmě můžeme počítat se systémem Android 13, přičemž firma se zavázala ke dvěma hlavním aktualizacím Androidu, bezpečnostní záplaty nám budou chodit minimálně tři roky a to každý měsíc.

Nokia G42 je vybavena baterií s kapacitou 5 000 mAh, která by měla při průměrném používání vydržet až tři dny. Alespoň to tvrdí výrobce. Zároveň by si měla zachovat minimálně 80 % své kapacity po 800 nabíjecích cyklech. Za zmínku stojí také přítomnost audio jacku, IP52 certifikace nebo čtečka otisků prstů na boku telefonu.

Novinka bude k dostání v šedé a fialové variantě, v Evropě za ní zaplatíme 249 eur (asi 5 900 korun). Nový displej pak bude k dostání za 50 eur (asi 1 200 korun), baterie za 25 eur (asi 600 korun) a nabíjecí port za 20 eur (asi 480 korun). Telefon zamíří i do Česka, avšak oficiální cenu zatím neznáme.

