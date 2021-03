Pokud se vám líbí mobilní herní konzole Nintendo Switch, ale rádi byste takové zařízení s Androidem, tak dnes budete mít radost. Qualcomm teď prý takové zařízení připravuje. Výkonné procesory Snapdragon dobře slouží v našich telefonech, tabletech i některých počítačích a teď možná přijdou i do herních konzole. Jaké nabídne vlastnosti a parametry?

Qualcomm prý tajně vyvíjí herní zařízení, které poběží na Androidu 12 s vlastním upraveným prostředím. Od Nintenda Switch se má lišit plnohodnotnou nabídkou Google služeb, které sebou nese systém Android. Podobně jako populární konzole Nintenda má mít i novinka od Qualcommu odnímatelné herní ovladače. Přítomná bude prý i možnost připojit zařízení k TV a pokračovat v hraní.

I heard it'll have a 6.65" Full HD+ display, a 6000mAh battery, and support a fan. It apparently doesn't even have a rear camera.

You can see some work for a fan controller in CAF: https://t.co/hfOxIfVzi9

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 23, 2021