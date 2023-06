NFC platby čeká velké vylepšení. Budou o dost pohodlnější

Společenství NFC Forum, které je zodpovědné za vývoj a stanovování standardů u této bezdrátové technologie, oznámilo plány do dalších let. Ty se týkají například prodloužení vzdálenosti nutné pro úspěšné připojení a přenos dat. To koncoví uživatelé pocítí hlavně ve chvíli, kdy provádějí bezkontaktní platby. Placení bude pohodlnější a také rychlejší. NFC do budoucna nabídne také výkonnější nabíjení nebo možnost automaticky přenášet účtenky.

Platby NFC v současné době oficiálně podporují bezdrátová připojení do 5 mm, což vyžaduje, aby se zákazníci při placení chytrým telefonem či hodinkami téměř dotkli pokladního terminálu. Nově by mohl být dosah až 6x delší. NFC Forum v tiskové zprávě uvedl, že i drobné změny současně stačí k tomu, aby se snížila nutnost přesného nastavení antény při bezkontaktních platbách.

Další klíčovou iniciativou je umožnit NFC přenášet bezdrátový výkon až 3 W, což výrazně zvýší jeho kapacitu ze současného limitu 1 W. Podle společenství by toto vylepšení mělo stačit k bezdrátovému nabíjení menších zařízení. Zároveň je v plánu, že by jediným klepnutím bylo možné podporovat několik akcí, například včetně doručení účtenky, identifikace věrnostních zákazníků nebo prodeje jízdenek.

Plán těchto úprav je navržen tak, aby se realizoval do roku 2028. NFC Forum ale uvádí, že jednotlivé kroky jsou v současné době v různých fázích vývoje, od výzkumu přes požadavky trhu až po návrhy specifikací.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak často provádíte NFC platby?

Zdroj: acentral