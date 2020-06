Znáte Netflix seriál Too Hot To Handle? Neuvěříte, co je jeho hlavní náplní

Největší seriálová platforma – Netflix se rozjíždí čím dál více a každý měsíc produkuje až neuvěřitelné množství nových seriálů (potažmo nových sérií). Většina z nich bývá zajímavá a své diváky si najde, a pak je tu..Too Hot To Handle, a jemu podobní. Mezi tyto reality show můžeme zařadit třeba i The Circle nebo Zpátky s Ex. Netflix se snaží produkovat nejen seriály, ale také reality show a je až neskutečné, jaké oblíbenosti se jim dostává.

Poznámka redakce V minulosti jsme vám psali například o seriálu Ledová Archa. Toto je trochu kontroverznější téma, ovšem se jedná o populární Netflix show, která očividně vzbuzuje stále zájem. Proto jsme se rozhodli vám napsat náš pohled na tuto reality show. Kromě pravidelných tipů na nejlepší Netflix seriály tu a tam napíšeme o aktuálních trendy záležitostech.

Méně sexu = více peněz?

První epizoda Too Hot To Handle byla odvysílána 17. dubna 2020, ale dle toho, co je náplní této reality show nás vůbec nezaujala. Na Netflixu na nás však neustále vyskakovala a tak jsme se rozhodli, že jí dáme šanci. Jde o to, že sedm dívek a stejný počet mužů spolu musí dohromady vydržet v tropických krajinách a pozor, teď to přijde bez toho, aniž by mezi sebou měli sex. Nebo vlastně nejde jen o sex ale i o polibky či jakékoliv jiné fyzické kontakty. Co to je proboha za tupost? Ano. Souhlasíme.

TOO HOT TO HANDLE SEASON 1 (2020) – Official Series Trailer | Vague Movie Trailers

Někteří soutěžící (nebo většina z nich?) jsou však tak hloupí, že vás bude vyloženě hlodat fakt, že jste neviděli další díl. Tím pádem nevíte, jakou koninu opět pronesli a nebo jak se chovali. Jejich největším životním štěstím je sbírání lajků na Instagramu a všichni mají rádi hlavně sami sebe. Nejprve jsme vás o tomto počinu chtěli informovat naprosto seriózně, ale bohužel to nejde.

Pravidla jsou jasná. Pokud nedojde k žádnému fyzickému kontaktu, odnesou si aktéři Too Hot To Handle 100 tisíc dolarů, které si rozdělí mezi sebe. Pokud však dojde k fyzickému kontaktu, částka se odečítá. Bohužel jako divák nemáte šanci zjistit, jaká pokuta je v případě sexu či polibku. Navíc pokud “viníci” stráví noc o samotě, pokuta se vymaže. To trochu postrádá smysl, nemyslíte? Samotná myšlenka seriálu, ať je jakkoliv hloupá by nemusela být ve finále tak špatná. Pravidla ji však shazují ještě na hlubší dno.

Pokud tedy náhodou milý Netflixi chystáš druhou sérii Too Hot To Handle, něco ti poradíme. Za polibek bychom dali důrazné varování a mastnou pokutu, samozřejmě bez možnosti vymazání. A za sex? Týden hladovky. Nebo by možná stačilo vyloučení ze soutěže. Na ostatní trpící soutěžící vyjde více peněz a bude to napínavější. A nebo se na to prostě vykašli. Dokážeš totiž dělat mnohem zajímavější seriály.

Viděli jste Too Hot To Handle?