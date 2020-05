Netflix nedávno spustil nový seriál Ledová archa, který je inspirován stejnojmenným filmem z roku 2013 a právě teď se jedná v Česku o ten vůbec nejsledovanější seriál. Jedná se o sci-fi, drama/thriller záležitost, kde Zemi zachvátila druhá doba ledová a jedinou možnou záchranou lidstva je vlak, ve kterém se nachází zbytek obyvatel naší planety.

Vlak, který má několik stovek vagónů projíždí již sedm let, od doby kdy začala doba ledová. Celý svět je ledový, zatímco do vlaku se dostávají poslední lidé. V popředí nalezneme smetánku se spoustou peněz. Ti si nadále žijí v luxusu, mají špičkové pokoje, kavárny a noční kluby. Na opačném konci se pak nachází chudí, kterým dochází trpělivost s tím, jak žijí. Nemají pomalu ani co jíst a jsou pod dohledem ozbrojené armády vojáků, kteří na ně dohlížejí, aby se nepokusili dostat do jiných vagónů. Můžete se těšit na známé tváře jako Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Sheila Vand či Alison Wright. Seriál si prozatím na ČSFD.CZ vysloužil 62 %.

Ledová archa | oficiální trailer | Netflix

Stejnojmenný film (Ledová archa) byl natočený v roce 2013 a to podle francouzského komiksu Le Transperceneige z roku 1982. Režíroval ho Džun-ho Pon, který dostal mimochodem Oscara za film Parazit. Hrají v něm herci jako Chris Evans, Tilda Swinton či Ed Harris. Zajímavostí pak je, že byl film z části natočen v Praze na Barrandově. Na ČSFD.CZ si vysloužil konečných 67 %.

Snowpiercer (2014) – Official Trailer [HD]

Netflix seriál Ledová archa je aktuálně mezi TOP 10 sledovanými seriály v České republice. Jedinou nevýhodou je, že má prozatím pouze dva díly – Nejdřív se změnilo počasí (E01) a Připraveni na nejhorší (E02). Máme však data vydání ostatních dílů. Pojďme se na ně podívat. Seriál bude vycházet vždy jednou za týden v pondělí.

Kdy vyjdou další díly Netflix seriálu Ledová archa?

1. června – Ledová archa epizoda 3

8. června – Ledová archa epizoda 4

15. června – Ledová archa epizoda 5

22. června – Ledová archa epizoda 6

29. června – Ledová archa epizoda 7

6. července – Ledová archa epizoda 8

13. července – Ledová archa epizoda 9

20. července – Ledová archa epizoda 10

Pokud tak nemáte rádi čekání a štve vás, když musíte na každý díl čekat, počkejte si až do 20. července a poté se můžete pustit do maratonu. První díl má 53 minut, druhý pak hodinu. Dá se tedy očekávat, že budou další díly podobně dlouhé. Pokud se vám tento seriál nezamlouvá, zkuste si vybrat z jiných. Netflix můžete samozřejmě sledovat nejen na počítačích a v televizích, ale také na mobilních zařízeních s operačním systémem Android a iOS.

Viděli jste film Ledová archa? A co říkáte na seriál?