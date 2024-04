Sdílení Netflix účtů není neobvyklou praktikou

Populární je i on-line prodej sdílených profilů

Přístup si můžete koupit doslova za babku, ale riskujete

Ruku na srdce, snad každý z nás se někdy v internetovém prostoru dopustil v souvislosti s placeným obsahem něčeho ne zrovna vhodného. Ať už jde o cracknutí videohry či drahého programu, bezplatné stažení celovečeráku, hudby nebo všech řad seriálu Rick a Morty z internetu, česká společnost si uvědomuje, že by se to správně dělat nemělo, ale ve většině případů se naučila to neřešit a nějaké duševní vlastnictví či jiné morální otázky ignoruje.

Do podobné škatulky, jako oněch pár vyjmenovaných on-line aktivit, lze zařadit sdílení účtů na streamovacích platformách s lidmi mimo domácnost. Prakticky odjakživa se jednalo o zakázanou činnost, kterou ale provozovatelé služeb dlouho nijak neřešili. Postupem času si ale začali uvědomovat, o jaké příjmy přichází, a tak postupně začali proti sdílení přihlašovacích údajů bojovat. Netlfix se do války vydal v roce 2021, kdy jsme vás o zkušenostech s takzvaným account sharingem informovali také my. Námi popisované sdílení účtů ale nefungovalo způsobem, který by byl zrovna nejintuitivnější.

Zatímco lidé běžně své účty na Netflixu, Disney+, YouTube nebo v dalších službách sdílí s přáteli nebo kolegy, my jsme nakoupili účty on-line od úplně náhodných lidí/společností. Tehdy tak ještě šlo učinit prostřednictvím tržiště AliExpress, a to za opravdu směšné peníze. Dnes už je situace možná krapet složitější, ale rozhodně se nedá říct, že problém se šedou zónou zcela vymizel.

Na „Alíku“ už byste hledali marně. I když…

Když jsem se pokoušel na AliExpressu najít Netflix účet, dostalo se mi kromě ovladačů a chytrých TV boxů, popřípadě zcela irelevantních předmětů, maximálně tak nabídek s tričky a dalšími blbinkami na motivy oblíbené streamovací platformy. AliExpress prodávání účtů na streamovací platformy zakazuje, což sice automaticky nevylučuje, že jeho detekčním systémům/lidským kontrolorům nemůže něco proklouznout, ale nákup účtu přes tuhle platformu už zkrátka a dobře dávno není procházka růžovým sadem.

Pokud si ale na chvíli představíte, že jste obchodník, nikoliv koncový spotřebitel, můžete se vydat na portál Alibaba.com, který je sice provozován tou stejnou společností jako AliExpress, avšak je určen především k zásobování menších podniků produkty od těch větších. Právě tam už jsem na nabídky Netflix účtů narazil. Mnohdy ale ne v takové formě, jako jsem očekával.

Při prohledávání tržiště jsem narazil na jeden inzerát, který nabízel nejdražší tarif po různě dlouhou dobu s různými typy účtů. Nejlevnější 1měsíční „předplatné“ by mě vyšlo na pouhých 65 korun (v Česku běžně stojí 319 Kč měsíčně), jenže bych obdržel pouze jeden profil na účtu, o který bych se musel dělit s dalšími zákazníky, které jsem v životě neviděl.

Alibaba také pravděpodobně nedovoluje obchodování se streamovacími platformami v tomhle stylu, a tak jsem měl pravděpodobně jenom štěstí, že jsem inzerát narovinu nabízející Netlfix účet vůbec našel. Jiní prodejci na to ale jdou od lesa – systém se snaží obejít tak, že v názvu nabídky uvedou termín „TV Stick“, čímž vzbudí dojem, že ve skutečnosti prodávají přenosný přehrávač médií. I tihle prodejci nabízí Netflix účty výhodněji, než byste je pořídili v Česku – 6měsíční tarif se mi povedlo najít s cenou 1 426 Kč, zatímco běžně by vás vyšel na něco přes 1 900 Kč.

Míst, kde koupit Netflix levně, je hromada

Možná jsem předešlými odstavci vzbudil dojem, že je koupě levných Netflix účtů vlastně ohromný problém. Ono je to ve skutečnosti stále naopak, byť už nemůžete jednoduše navštívit AliExpress jako dřív. Prodejců, kteří s účty obchodují, je stále hromada a nejdražší 4K členství nabízí klidně i s cenou 2 dolarů na 30 dní. Za měsíc sledování obsahu ve špičkové kvalitě tak zaplatíte jenom necelých 50 korun.

Všechno jde, když se chce, ale má to rizika

Když stahujete aplikace z neoficiálních zdrojů, můžete čelit rizikům. Stejně tak může být potenciálně nebezpečné sledovat filmy na pirátských webech plných trackerů a vyskakovacích oken. S nákupy Netflix účtů se rovněž pojí nemalé množství hrozeb. V prvé řadě vám nikdo pořádně není schopen garantovat, že účet po zaplacení skutečně dostanete. A když už obdržíte přístupové údaje, nemáte jistotu v tom, že bude účet fungovat i po týdnu. Když platíte něco v hodnotě 50 korun, je to asi celkem fuk, ale pakliže si předplatíte 12měsíční tarif za pár tisíc (i když v Česku byste za 12 měsíců s Netflixem ve 4K dali téměř 4 000 Kč), může být ztráta financí daleko bolestivější.

Dále je dobré připomenout kroky Netflixu proti sdílení účtů, což může představovat další teoretickou překážku. Konkrétně u nás v Česku byl model, v rámci něhož je nutné platit za členy mimo domácnost peníze navíc, zaveden už skoro rok zpátky.

A pak se samozřejmě musíme ještě jednou vrátit k oněm morálním otázkám. Ačkoliv některé z účtů mohou být získány „čestným“ způsobem, tedy že za ně prodejce zaplatí Netflixu svými vlastními, těžce vydřenými financemi, a následně pouze přeprodává přístupy, u mnohých bych se nebál říct, že byly získány vyloženě ilegálně. Ať už krádeží účtů, anebo uhrazením předplatného pomocí zneužité platební karty.

Jelikož si v podstatě nemůžete být jisti tím, že na koupi neproděláte, do článku jsme neumístili žádné konkrétní odkazy na zmíněné inzeráty. Obvykle se čtenářům snažíme práci ušetřit co nejvíc, ale tentokrát, když se jedná vyloženě o aktivitu na hranici zákona, nebo minimálně morálky, si to dovolíme neudělat.

Jaká je vaše zkušenost se sdílením Netflix účtů?

Zdroj: vlastní