Oficiálně se to nesmí, ale stejně to dělá obrovské množství lidí. Nalijme si čistého vína a přiznejme si, že spousta uživatelů služeb jako Spotify, Netflix nebo YouTube nějakým způsobem sdílí přístup k Premium účtu v rámci rodinného předplatného s “cizími” lidmi. S takovými, kteří jsou pro systém údajnými členy domácnosti, ale přitom jde třeba o kolegy z práce nebo kamarády z úplně jiného města. Provozovatelé těchto služeb dlouhodobě straší, že podobné praktiky již brzy úplně zatrhnou, ale zatím se tak neděje. Díky tomu stihla zmíněná praktika přerůst v byznys na serverech jako AliExpress. Levné předplatné, získané od úplně cizích lidí, se stalo žhavým zbožím.

Jelikož jsou tyto nabídky oficiálně a veřejně dostupné, rozhodli jsme se je prostě vyzkoušet a podělit se o dojmy. Zbytek už necháme na vašem svědomí. Úvodem jedno ujasnění: Proč by měl mít vůbec někdo zájem koupit si místo v něčím rodinném účtu? Argument krátkodobého testování, za které nechcete zbytečně platit, je lichý. Všechny zmíněné služby totiž poskytují bezplatnou zkušební dobu. Takže pokud si nejste jistí, zda vám bude například Netflix vyhovovat, rozhodně doporučujeme jít oficiální cestou. Klička, kterou takto nabízí třeba i zmíněný AliExpress, se hodí až pro delší používání a situaci, kdy se v rámci úspory nemáte s kým jiným o hromadný účet podělit.

Kolik nás co stálo?

Výhodnost takového řešení pro obě strany je asi jednoduché pochopit. Majitel originálního rodinného účtu získá peníze od jednotlivých zájemců, ty zase potěší levné předplatné, ke kterému by sami neměli přístup. Takzvaná win-win situace, když pomineme samotného provozovatele služby. Ale jak to tedy funguje prakticky? Premium účty běžně najdete v nabídce přes vyhledávání za použití jména vybrané služby. Pak už stačí jen zběžně porovnat ceny nabídek (rozdíly jsou ovšem minimální), vybrat délku předplatného, případně zvolit počet zařízení, na kterých má služba běžet (např. u Netflixu), a zaplatit objednávku. Do několika minut či maximálně hodin vám v soukromé zprávě dorazí od prodejce instrukce. Pojďme se podívat na zkušenosti s konkrétními službami…

Levné YouTube Premium přes AliExpress

V případě populárního video serveru je login prováděn skrze Google účet. Prodejce tedy přes soukromé zprávy poslal registrovanou Gmail adresu a k ní heslo pro přihlášení. Nic víc nebylo potřeba. Login proběhl naprosto bez problémů a Google ani nepojal podezření, že je na rodinném přihlášení současně z Iráku, státu Georgia v USA a České republiky něco divného. Účet se nicméně zdál dobře zabezpečený a udržovaný.

Projevil se tady ale starý známý zajíc v pytli. Protože nikdy předem nevíte, od koho rodinný přístup dostanete, neznáte ani jeho lokaci. V tomto případě to skončilo tím, že bylo YouTube Premium i YouTube Music Premium v arabském prostředí.