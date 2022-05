Netflix zpřístupňuje další hry. Dojde i na Výbušná koťátka

Populární filmová a seriálová streamovací platforma Netflix do své nabídky během května zařadila či zařadí i další hry, které je možné si zahrát na mobilních zařízeních. Dosavadní balík v tomto měsíci doplní čtyři nové tituly. Půjde o Dragon Up, Moonlighter, Townsmen – A Kingdom Rebuilt a Exploding Kittens – The Game alias legendární Výbušná koťátka, nevyzpytatelná karetní hra. První tři jmenované tituly jsou k dispozici již od 24. května, kočičí dobrodružství přijde poslední den tohoto měsíce.

K Výbušným koťátkům dodal Netflix několik zajímavostí. Tou první je přidání dvou karet pro ovlivňování balíčku. Půjde o Radar a Flip Flop, které hráčům umožní manipulovat s balíčkem novými způsoby. Radar hráčům odhalí pozici vybuchujícího koťátka, které je nejblíže vrcholu balíčku karet, a Flip Flop změní pořadí karet v balíčku. Fanoušci této hry a obecně hraní na Netflixu se současně mají těšit na příští rok. Přibudou nejen další karty, ale z Exploding Kittens se stane také nový seriál.

Které vyjmenované hry už znáte?

Zdroj: Netflix