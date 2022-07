Netflix Games přidávají do nabídky jednu dlouholetou klasiku

Platforma Netflix Games, která umožňuje hrát hry skrze populární streamovací službu s filmy a seriály na mobilech či tabletech, přidává do nabídky další tituly. V červencové vlně jde o tři nové hry, mezi kterými najdeme jednu absolutní “puzzle” klasiku. První oznámenou novinkou je Before Your Eyes, ve které je úkolem hledání a sbírání ztracených duší, přičemž je využito VR a fotoaparát mobilu.

Before Your Eyes | Official Game Trailer | Netflix

Druhou oznámenou hrou je skvělá tahová strategie Into The Breach nezávislých vývojářů, ve které se mechanické jednotky s různými schopnostmi staví proti vetřelcům. Doposud sbírala velmi dobré hodnocení.

Into the Breach | Official Game Trailer | Netflix

Třetí titul by pak měl udělat radost fanouškům klasických logických her. Jde totiž o Mahjong Solitaire, variaci na legendu, kterou znají celé generace hráčů. Jestli máte mezi filmy a seriály ještě další čas na zábavu, tak tohle je jistota.

Mahjong Solitaire | Official Game Trailer | Netflix

Obsah Netflix Games je v klasické mobilní aplikaci této služby dostupný pro všechny předplatitele. Mimo jiné i v ČR začala herní platforma fungovat vloni v listopadu.

