Netflix asi nabídne hry i v televizorech. Ovladač bude mobil

Uběhlo několik měsíců od chvíle, kdy populární streamovací služba Netflix zařadila do své mobilní aplikace první hry, a nabídka titulů různých žánrů zde nadále roste. Jak se zdá, do pár týdnů či měsíců přitom už nemusí jít jen o hry pro telefony, ale také pro velké televizní obrazovky. Pravděpodobně se naplní zvěsti, že Netflix Games vykročí za hranici mobilů a tabletů a bude možné je hrát i v TV aplikaci.

Vývojář Steve Moser si v kódu aplikace pro iOS všiml zajímavého textu, který výrazně naznačuje, co má služba s hraním dále v plánu. “Hraní na televizoru vyžaduje herní ovladač. Chcete tento telefon používat jako herní ovladač?” stojí ukryto v aplikaci, která se evidentně chystá do budoucna proměňovat mobil na gamepad spojený s televizorem. Hraní her na omezeném výpočetním výkonu televizoru nezní jako recept na nejlepší uživatelský zážitek. Gurman se proto zřejmě přiklání k názoru, že Netflix v určitém okamžiku přejde na cloudové hraní.

Netflix wants to make games playable on every device by turning your iPhone into a controller for Netflix running on a TV. Code hidden in their iOS app: "A game on your TV needs a controller to play. Do you want to use this phone as a game controller?" $NFLX cloud gaming soon? https://t.co/ZPl5gyoKkQ pic.twitter.com/ilpSJjcxBG

— Steve Moser (@SteveMoser) March 30, 2023