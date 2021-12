Těchto 8 mobilních her letos “shráblo” přes miliardu dolarů

Herní odvětví, včetně toho mobilního, neustále roste. Dokazují to počty hráčů, statistika stažení a v neposlední řadě také finanční výdělky. Podle reportu serveru SafeBettingSites si hned osm her z Obchodu Play a AppStore přišlo letos na více než jednu miliardu dolarů (cca 22,3 miliardy Kč). Se shodnou sumou 2,8 miliardy dolarů (zhruba 62,4 miliardy Kč) se údajně o titul nejvýdělečnější hry roku 2021 dělí PUBG Mobile a Honor Of Kings. Třetí je podle tohoto přehledu s výdělkem 1,8 miliardy dolarů (asi 40,1 miliardy Kč) Genshin Impact.

Osmičku her, které překonaly zmíněnou kulatou hranici, doplňují Roblox, Coin Master, Pokémon GO, Candy Crush Saga a Garena Free Fire. U titulu PUBG Mobile se údajně předpokládalo, že bude v letošním roce stagnovat, přesto dokázal meziročně zvýšit výdělky o cca 9 %. Honor Of Kings si polepšil dokonce o 14,7 %. Autoři výzkumu dodávají, že do konce roku by mohla do přehledu přibýt ještě devátá hra. Uma Musume Pretty Derby je aktuálně na částce 965 milionů dolarů.

Zdroj: SBS