Nejlevnější televizory s Android TV. Které jsou dostupné v roce 2021?

Trh s chytrými televizory se neustále rozrůstá a dnes i základní modely disponují operačními systémy, které dokáží streamovat obsah a spouštět aplikace jako Netflix, HBO GO, Plex či O2 TV. Na trhu se nachází o opravdu levné televizory se systémem Android TV a v dnešním článku jsme si pro vás připravili ty nejlevnější u čtyř různých velikostí. Ceny jsou aktuální v době psaní článku a mohou se postupně snižovat (v některých případech i zvyšovat).

Nejlevnější televizory s Android TV

Největší nevýhodou levných televizí s Android TV je jejich výkon. Zpravidla v nich tikají i několik let staré čipsety, které výkonem nestačí a malá kapacita operační paměti RAM. Pro základní přehrávání budou dostačovat, ovšem pokud vyžadujete některé exkluzivní funkce či lepší výkon, porozhlédněte se po některém Android TV boxu. Jde o levnější řešení, které vychází na 1 500 – 4 000 Kč. Některé televizory nedostávají ani aktualizace na nové verze Android TV.

24″ nejlevnější Android TV – Toshiba 24WA2063DG

Aktuálně nejlevnější Android TV je Toshiba 24WA2063DG s HD Ready rozlišením, frekvencí 50 Hz a podporou technologie HDR10. Z konektivity stojí za zmínku 3x HDMI, 2x USB, Wi-Fi, Bluetooth či LAN. Jde o opravdu základní televizi s velikostí průměrného počítačového monitoru. Vhodná by mohla být třeba do kuchyně, kde obvykle není tolik prostoru.

Cena: 4 790 Kč

32″ nejlevnější Android TV – TCL 32S615

Další velice levnou televizí je TCL 32S615 rovněž s 50 Hz frekvencí a podporou Direct LED či HDR10. Konektorová výbava je o něco chudší než v případě Toshiby – 2x HDMI, 1x USB, Bluetooth a Wi-Fi. Rozlišení je taktéž HD Ready rozlišení (1366 x 768 pixelů) a pokud bychom ji někam měli umístit, bylo by to třeba do dětského pokoje.

Cena: 4 939 Kč akce (normálně 5 390 Kč)

40″ nejlevnější Android TV – Vivax 40LE113T2S2SM

Televize Vivax 40LE113T2S2SM je jednoznačně nejlevnější televizí s touto úhlopříčkou. Nechybí ji ani DVB-T2 či podpora H.265 kodeků. Disponuje Full HD rozlišením a z konektivity zmíníme 2x USB, 3x HDMI, Wi-Fi a Bluetooth. Dle informací na e-shopech však disponuje pouze Android TV 7.1.

Cena: 5 990 Kč

50″ nejlevnější Android TV – TCL 50P616

Zde už se můžeme bavit o dobré televizi, která by mohla být dobrou volbou třeba i do obýváku. Televize TCL 50P616 má velikost 50″ a disponuje 4K Ultra HD rozlišením. Samozřejmostí je podpora Direct LED, HDR10 či HLG a nechybí ani klíčové vlastnosti jako 3x HDMI, 2x USB, Wi-Fi či Bluetooth. Potěší také funkce Dolby Digital AC4.

Cena: 9 890 Kč

Jakou Android TV byste doporučili vy?