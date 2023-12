Seriál představuje záhadný kriminální sci-fi příběh, který diváky zavede na časovou cestu napříč čtyřmi různými érami. Na platformě Netflix, se tento snímek rychle stal jedním z nejlepších seriálů na této platformě. S unikátním přístupem k vyprávění příběhu a vynikajícími hereckými výkony se stala fascinující podívanou, která diváky nutí kliknout na další epizodu ihned po skončení té předchozí.

Seriál nabízí hluboký pohled do lékařského světa s autentickým vyprávěním a silnými hereckými výkony. Jeho realistické zobrazení lékařské etiky a vztahů mezi kolegy je zvláště působivé a činí must-watch seriálem pro každého, kdo má zájem o podobné téma nebo lidské drama. Seriál je pro lepší pochopení pořádně vnímat, díky jeho záhadnému a propletenému ději. Někteří diváci vyjádřili nesouhlas s určitými scénami, zejména jim vadí zobrazení homosexuality a různých etnických skupin. Přesto většina chválí scénář, kameru a herecké výkony. Po skončení všech dílů vám téměř jistě ještě pár dní bude v hlavě rezonovat věta „Jste milována.“

Seriál představuje soubor talentovaných méně známějších herců, kteří vytvářejí komplexní a autentické postavy v jednotlivých časových liniích.

Amaka Okafor: Ve své roli představuje jednoho z detektivů, který se pokouší rozkrýt záhadu, která přesahuje čas a prostor.

