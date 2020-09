Nejlepší chytré hodinky s Wear OS. Jaké vybrat v roce 2020?

V dnešním světě, kdy je na trhu chytrých hodinek pomalu stejně hodně, jako telefonů, není jednoduché se zorientovat. V dnešním článku se podíváme na nejlepší chytré hodinky s Wear OS, které si můžete koupit v roce 2020. V předchozím článku jsme vám ukázali kompletní seznam nejlepších hodinek do 5 000 Kč, takže pokud vás zajímají levnější kousky, určitě do něj mrkněte. Naopak pokud koukáte po prémiovějších modelech, udělali jsme seznam nejlepších hodinek do 10 000 Kč. Dnes se podíváme na modely, které mají právě Wear OS. Pojďme tedy na to.

Podle čeho jsme vybírali? Náš seznam obsahuje hodinky, se kterými máme zkušenost a jsou mezi uživateli oblíbené. Kromě rychlosti, funkcí, výdrže baterie nebo třeba kvality displeje jsme rovněž hleděli na poruchovost. Právě kvůli poruchovosti zde nenaleznete některé výrobce. V seznamu naleznete nejlepší modely s Wear OS.

Nejlepší chytré hodinky s Wear OS

Mobvoi TicWatch Pro LTE

Hodinky TicWatch Pro LTE pro vás mohou být ideální volbou v případě, že hledáte LTE chytré hodinky s Wear OS. Jedná se o precizní kus hardwaru, který podporuje eSIM, NFC, GPS a nechybí jim ani fantastická výdrž, na kterou jsme se zaměřili v naší recenzi. Google platby sice nefungují, ale za to nemůže Mobvoi, nýbrž samotný Google. Hodinky nabízí spoustu funkcí, tak jak byste od Wear OS očekávali.

A pokud by vám to nestačilo, není žádný problém stáhnout si z Obchodu Play hned stovky aplikací třetích stran. Nechybí samozřejmě ani senzor srdečního tepu či sledování a následné vyhodnocování kvality vašeho spánku, k čemuž slouží aplikace TicSleep. Pokud byste se s nimi chtěli potopit, není to díky certifikaci IP68 a standardu 5ATM žádný problém. Jejich cena činí 8 999 Kč.



Mobvoi TicWatch Pro 2020

Jestliže se vám líbí výše zmíněné hodinky ale nemáte zájem o LTE, můžete sáhnout po levnějších TicWatch Pro 2020. Ty se liší ale třeba i ve vzhledu, mají jinou lunetu a jsou celkově elegantnější, zatímco LTE varianta sází spíše na sportovnější vzhled. Mají také kožený náramek, oproti LTE verzi, která má silikonový. I zde můžeme počítat se dvěma displeji, přičemž jeden je primární, druhý pak šetří energii a vydrží vám až měsíc. Tento model vyjde v Česku přibližně na 7 500 Kč. Pokud byste se chtěli dovědět více, určitě mrkněte na naší recenzi.

Fossil Gen5

Nemálo zahraničních recenzí se shodují na tom, že Fossil Gen5 jsou nejlepší chytré hodinky s Wear OS. Jsou svižné a hlavně vypadají skvěle a hodnotně na ruce. Jedná se o jedny z chytrých hodinek, které svým vzhledem spíše připomínají tradiční hodinky. Mají 1,28″ AMOLED displej a hlavně čipset Snapdragon Wear 3100, který je vůbec nejnovější na poli nositelné elektroniky.

Zamrzí však absence měření EKG či krevního tlaku. Hodinky jsou především módní doplněk. Baterie sice vydrží pouze jeden den, ale na to jsme u Wear OS zvyklí. Fossil Gen5 jsou u nás k dispozici od částky 6 500 Kč až do 7 500 Kč v závislosti na tom, jakou variantu si zvolíte.



Mobvoi TicWatch E2

Ve výběru nejlepší chytré hodinky do 5 000 Kč nesmí chybět ani zástupce s operačním systémem Wear OS od Googlu. Pokud tedy máte rádi rozmanitost, rozhodně o nich zapřemýšlejte. Samotné tělo hodinek je tvořeno z polykarbonátu a pokud byste chtěli sportovnější bílou verzi, je zde model S2 za stejnou cenu. TicWatch E2 disponují 1,39 AMOLED panelem s rozlišením 400 x 400 pixelů. Z ostatních funkcí a konektivity stojí za zmínku GPS, GLONASS, Beidou, senzor srdečního tepu či vodotěsnost. Baterie vydrží přibližně dva dny.

V těchto hodinkách tiká čipset Qualcomm Snapdragon Wear 2100, který je čtyři roky starý a naleznete jej ve většině hodinek TicWatch. Hodinky nejsou nejsvižnější z tohoto výběru, ale za vyloženě pomalé je označit nelze. Tento čipset se dokonce nachází i v Pro verzi, kterou jsme recenzovali. Pokud bychom kromě pomalejšího čipsetu měli najít další nevýhoda, je zde prakticky jen jedna, ale je poměrně zásadní. Pokud s hodinkami platíte, dejte od nich ruce pryč. Nemají totiž NFC, což může být pro spoustu uživatelů kámen úrazu. Pokud tedy chcete levnější hodinky s Wear OS, budete muset podstoupit tento nepříjemný kompromis.



Fossil Sport Watch

Pokud máte rádi minimalistické chytré hodinky a Wear OS, měli byste zbystřit. Fossil Sport jsou totiž hodinky, které stojí přes 5 tisíc, ale celkem pravidelně bývají na českých e-shopech ve slevě kolem 4 tisíc. Proto jsme se rozhodli zařadit jej do našeho seznamu nejlepší chytré hodinky do 5 000 Kč. Oproti TicWatch E2 nabídnou novější čipset Qualcomm Snapdragon Wear 3100 a dokonce nechybí ani NFC platby. Nalezneme zde 1,19″ AMOLED displej s rozlišením 390 x 390 pixelů. Hodinky potěší taktéž svou nízkou hmotností či vestavěnou GPS, což se hodí hlavně při sportování. Ostatně pro tyto účely jsou Fossil Watch dělány.

Hodinky však vydrží pouze jeden den a systém není tak dobře vyladěný jako u TicWatch. Můžete se tak setkat s občasnými bugy, ale nejedná se o nic hrozného. To, že je systém pomalejší má na svědomí zřejmě pouze 512 MB RAM. Můžeme ale počítat s monitorováním srdeční frekvence, NFC, GPS, voděodolností a také mnoha sportovními režimy. Pokud tedy máte zájem o hodinky s Wear OS a NFC , rádi sportujete a oželíte horší výdrž baterie, nemůžete s Fossil Sport Watch udělat chybu.



Suunto 7

Společnost Suunto je na poli chytrých hodinek nováčkem. Suunto 7 se však zdají být jako kvalitní chytré hodinky s Wear OS a jsou vhodné pro začátečníky. Přední stranu pokrývá 1,39″ AMOLED panel s rozlišením 454 x 454 pixelů. Tiká v nich čipset Qualcomm Snapdragon Wear 3100, takže jsou hodinky poměrně svižné. Potěší rovněž 8 GB vnitřního úložiště. Pokud rádi sportujete, jsou Suunto 7 rovněž vhodnou volbou. Nacházejí se zde jedinečné ciferníky, které oceníte zejména při běhu. Dokáží vám totiž zobrazit vaší aktuální polohu a poměrně dobře vykreslenou mapu.

Co se týče fitness a zdraví, ty se dělí do aplikací přímo od Suunto a k dispozici je také Google Fit. Senzor srdečního tepu není dle zahraničních recenzí tak přesný, jako u ostatních hodinek, jinak se ale dle všeho jedná o ideální kousek.