Tohle jsou nejlepší aplikace pro sledování vánočních výdajů. Pomohou s plánováním a ohlídají rodinný rozpočet

Je tady Advent a vánoční shon nabírá na obrátkách. Obchodní domy jsou plné k prasknutí, kurýři začínají nad záplavou objednávek ztrácet hlavu a lidé na poslední chvíli vymýšlí, co ještě komu koupit. Leckdo navíc pečlivě přepočítává své úspory a řeší, jestli na všechny ty vánoční dárky bude mít. Zejména elektronika, mobily a další chytrá zařízení totiž často stojí doslova majlant.

Abyste o svých financích měli lepší přehled, nemusíte se spoléhat jen na výpis z bankovního účtu nebo tužku a papír. S plánováním výdajů, hlídáním útraty a uhlídáním stabilního rozpočtu vám mohou pomoci i různé mobilní aplikace. Každá z nich má něco do sebe a každá se hodí pro někoho jiného. Podívejme se proto podrobně, jak můžete vánoční nákupy zvládnout v klidu, bez stresu a z pohodlí domova i díky aplikacím plným nejrůznějších funkcí.

1. Peněženka Google

Zcela univerzální aplikací, která vám nejen pomůže ohlídat výdaje, ale můžete jejím prostřednictvím i platit za nákupy, je Peněženka Google (Google Wallet). Lze si do ní ukládat třeba i vstupenky (například na předvánoční koncerty), lístky (až si naplánujete cestu na vánoční trhy), dárkové karty (ušetří vám peníze při nákupech dárků), ale nahrajete si do ní i své osobní doklady.

Výhodou Peněženky Google je, že díky ní máte dokonalý přehled o své útratě, je bezpečná, máte na jednom místě všechny své (nejen platební) karty a pomůže vám tak lépe plánovat i hlídat rozpočet. Aplikace je přitom zdarma, v češtině a kromě provedených plateb můžete přesně dohledat i adresu prodejny a další detaily.

2. Wallet

Šikovnou aplikací, která pomůže s ohlídáním financí před Vánoci i kdykoliv jindy, je Wallet (Peněženka). Nepleťte si ji ale s Google Wallet. Jde o jinou aplikaci, která je ovšem také zdarma a taktéž v češtině. Výhodou aplikace Wallet je, že ji můžete propojit přímo se svým bankovním účtem (podporuje 4 000 bank na světě), pravidelně se synchronizuje s pomocí umělé inteligence a stále tak vidíte, kolik peněz máte k dispozici.

V appce si můžete naplánovat různé druhy rozpočtů a pak své cíle postupně plnit (například našetřit na vánoční dárky, splatit půjčku atp.). Pokud určitý cíl plníte třeba s partnerem, jednoduše ho do aplikace přizvete a podle potřeby propojíte své finance. O svých úsporách i útratách můžete mít dokonalý přehled díky grafům a různým přehledům. Archivovat si tady můžete i své účtenky, psát nákupní seznamy… a vše lze vyexportovat do CSV/XLS/PDF.

3. Spendee

Ačkoliv má tahle appka anglický název, její původ je ryze český. Spendee Budget & Money Tracker je díky tomu v češtině a při plánování předvánočních nákupů nebo při šetření na vánoční dárky se vám může velmi hodit. Výhodou je, že ji můžete propojit nejen se svým internetovým bankovnictvím, ale i s e-peněženkou (např. PayPal) nebo krypto peněženkou. Poskytuje přehledy, grafy i statistiky. A o svých příjmech, výdajích i úsporách máte rázem dokonalý přehled.

Při plánování Vánoc stačí vytvořit si samostatný rozpočet a začít šetřit na splnění svého cíle. Pokud se vám to nebude dařit, aplikace vás upozorní a navrhne vám, jak s penězi lépe hospodařit. Nabízí různé tipy a návody, jak lépe hospodařit a podporuje tak finanční gramotnost uživatelů. Stejně jako výše zmíněná aplikace nabízí sdílené peněženky a podporuje cizí měny.

4. Settle Up – dlužníček

Pokud se doma dohaduje, kdo bude co platit a kdo platil minule, může vaše spory ukončit aplikace Settle Up – dlužníček. Ta poslouží třeba i pro vánoční posezení s kolegy, aby bylo jasné, kdo má platit a kdo už svou útratu uhradil. Lze ji využívat společně s více uživateli, poskytuje přehled o výdajích a částky lze rozdělit třeba s pomocí vah. Nabízí i integrovanou kalkulačku a “smáznutí” dluhů provedete jedním kliknutím.

Nevýhodou téhle aplikace je, že do ní vše musíte zadávat ručně, není propojena s bankami. Výhodou naopak je, že funguje i offline, lze ji používat na mobilu i na webu, podporuje různé měny i kurzy a lze do ní přidávat fotky účtenek. Při plánování předvánočních útrat vám tak může pomoci s rozhodováním, kdo co koupí, jak vhodně rozdělit útratu – a díky účtenkám máte přehled, jestli už máte vše. Je to ideální pomocník pro celou rodinu a svého Dlužníčka můžete sdílet s ostatními, aniž by si ho museli také instalovat.

5. Správa financí – výdajů, peněz

Další aplikací pro lepší přehled o zůstatcích, výdajích a plánování rozpočtu je Správa financí – výdajů, peněz. Pro šetření na vánoční dárky je ideálním a snadným pomocníkem, který nabízí přehledný barevný diagram příjmů i výdajů. Využívat můžete různé šablony a kategorie, nastavíte si připomínky pro pravidelné platby. Při nákupech v zahraničních e-shopech zase jistě uvítáte možnost zobrazení různých měn a přehled o aktuálních směnných kurzech.

Jedná se o jednoduchou aplikaci, kterou si můžete plně personalizovat a nastavit si k ní i zamykací kód pro větší bezpečnost. Není ale napojena na banky, a tak si vše musíte zaznamenávat ručně. Což vám ale možná přijde vhod, protože si při ručním sepisování ještě jednou lépe uvědomíte, co je potřeba koupit k Vánocům a co už je zbytečné.

6. Toshl Finance

Pokud vám nevadí angličtina, může vám velmi dobře posloužit aplikace Toshl Finance. Její předností je, že ji lze propojit s vašimi bankovními účty i kreditními kartami – a kromě světových měn podporuje i 30 různých kryptoměn. Budete tak díky ní mít přehled o svých aktuálních financích a můžete si lépe promyslet, co koupit nejen k Vánocům a kdy to koupit. A uvidíte, na co už se vám do Vánoc 2024 nepodaří našetřit.

Kromě přehledů a grafů vás potěší i zaznamenávání polohy, nastavení popisů, opakování i připomínky, plus možnost importu dat přímo z internetového bankovnictví. Funguje i na webu, což je pro řadu uživatelů přehlednější. Nevýhodou je, že základní funkce jsou zdarma, ale pro získání těch pokročilejších si budete muset připlatit (k dispozici jsou 2 druhy předplatných).

7. CoinKeeper: spending tracker

Mobilní aplikace CoinKeeper: spending tracker je v angličtině a umožňuje vám vlastnoručně si nastavit plánované výdaje, sepsat útratu nebo nastavit celkový obnos na bankovním účtu. Díky synchronizaci přes cloud vám poslouží v různých zařízeních, nabízí zamykání kódem a zajímavostí jsou denní statistiky.

Vše si můžete vyexportovat v CSV, podporuje světové měny a je pravidelně aktualizovaná svými vývojáři. Je to zajímavý nástroj, jak si lépe ohlídat peníze, mít přehled o útratách a jak si lépe naplánovat nákupy vánočních dárků.

