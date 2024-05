Bolt a Uber zažívají raketový vzestup a není se čemu divit

Jízdu můžete naplánovat kdykoliv a řidič je u vás za pár minut

Existuje poměrně sofistikovaný trik, jak ušetřit zajímavou částku během jediné jízdy

Platformy Uber a Bolt nabírají v celé Evropě v posledních letech extrémní množství zákazníků. Není se moc čemu divit, v dnešní době, kdy je každý uzavřený do sebe, může být i houknutí na taxík, případně zavolání na telefon problém, jakkoliv absurdně to může znít. Taxíky kolikrát navíc vychází mnohem dráž a nezavoláte si je během pár vteřin z mobilní aplikace. Pokud tyto platformy používáte často, existuje nenápadný trik, jak ušetřit nemalé peníze – a to bez nutnosti zadávání slevových kódů a akcí. Stačí si jen chytře naplánovat trasu.

Jak ušetřit za Bolt a Uber?

V praxi to funguje tak, že platformy Uber a Bolt automaticky vybírají trasu, která je v daný moment nejrychlejší. To ale neznamená, že je nutně i nejlevnější. Často se stává, že nejrychlejší trasa vede po dálnicích a obchvatech, které jsou sice delší, ale umožňují plynulou jízdu bez kolon. Naproti tomu kratší trasy vedoucí přes město se sice mohou zdát časově náročnější, ale v konečném důsledku vás můžou stát méně peněz.

Bolt: Objednejte si jízdu Bolt Technology

Příklad z praxe

Řekněme, že potřebujete jet z Prahy 15 na Letiště Václava Havla. Standardní trasa Uberem (Saver) vás vyjde na 769 Kč a Boltem (Economy) na 505 Kč. Pokud si do cesty naplánujete zastávku ve městě, zvolí Bolt kratší, ale časově náročnější trasu. Jízda Boltem s „fiktivní“ zastávkou nás na modelovém příkladu vyšla na 450 Kč a Uberem na 616 Kč. To znamená, že s Uberem ušetříte 160 Kč a s Boltem 60 Kč – a to za cenu prodloužení cesty o pouhé 4 minuty (v případě Uberu) stojí, nemyslíte? Řidiče pak jednoduše informujte, že na zastávce nemusí zastavovat (projet ji stejně musí), jelikož jste změnili plány.

Poznámka redakce I když výše uvedený trik s „fiktivní“ zastávkou může ušetřit peníze, je důležité zvážit i etické aspekty. Řidiči Uberu a Boltu jsou také jen lidé a jejich cílem je logicky vydělat co nejvíce peněz. Je důležité si uvědomit, že prodloužení jejich cesty o několik minut jim může komplikovat plánování a znevýhodnit je v porovnání s jinými řidiči.

Jak na to?

Otevřete aplikaci Uber nebo Bolt. Zadejte cílovou destinaci. Klikněte na tlačítko „Nastavení trasy“. Vyberte možnost „Přidat zastávku“. Na mapě označte libovolný bod, kde chcete „zastavit“. Potvrďte trasu.

Tímto jednoduchým trikem můžete ušetřit nemalé peníze, a to i na kratších trasách. Nebojte se experimentovat s různými variantami zastávek a sledovat, jak se cena jízdy mění. Často se stává, že i malá odbočka z trasy vám může ušetřit stovky korun.

Ve svém okolí mám několik lidí, kteří stejný způsob praktikují takřka denně a narazil jsem na něj před časem na Redditu. Sám vlastně nevím, jak se k otázce férovosti k řidičům postavit. Na jedné straně můžete sice ušetřit, ale na straně druhé, tím trochu obcházíte systém. Řidič však nemusí zakázku přijímat, pokud se mu bude zdát na první dobrou nevýhodná. Samotného by mě zajímal váš názor, můžete se o něj podělit v naší komunitě.

Jak často jezdíte Boltem/Uberem?