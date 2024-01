Prohlédněte si nejdražší Samsung Galaxy S24 Ultra! Líbí?

Samsung Galaxy S24 Ultra se zařadí k nejlepším a nejdražším telefonům současnosti

Potěší extrémně výkonný Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, luxusní displej nebo skvělý fotoaparát

Design se příliš nezměnil, nejdražší Samsung Galaxy S24 Ultra od společnosti Caviar vám vyrazí dech

Samsung Galaxy S24 Ultra nepatří k nejlevnějším telefonům na trhu, za své peníze ale dostanete naprostou špičku s operačním systémem Android. Loňská verze patřila k nejoblíbenějším telefonům vůbec, očekávání od novinky je obrovské a zatím se zdá, že výrobce dokázal vysoká očekávání zákazníků splnit.

Prodeje nejnovější vlajkové lodě společnosti Samsung se pravděpodobně budou počítat na miliony kusů, rarita to rozhodně nebude. Ale může být, stačí si pořádně připlatit a pořídit některou z limitovaných edicí, které opět připravila společnost Caviar. Mrkněte se na obrázky!

Telefony Caviar (přesněji řečeno limitované edice telefonů Samsung a Apple) rozhodně nejsou pro každého. Není to jen o ceně, která se počítá ve vyšších jednotkách tisíců dolarů… Spousta zlatých prvků se spoustě lidí nemusí líbit a ano, design je kýčovitý. Pro někoho více, pro někoho méně. Já se ale bez mučení přiznám, že některé verze se mi zkrátka líbí a docela rád bych si telefon potěžkal v ruce.

Nejvyšší provedení kompletně ze zlata vás vyjde na milion a půl českých korun, drtivá většina variant se pohybuje lehce pod hranicí čtvrt milionu. To pořád není úplně málo peněz, ale za své peníze obdržíte telefon, který u nikoho jiného neuvidíte. Jednotlivé verze bývají vyráběny ve velmi omezených sériích, maximem bývá 99 kusů, některých verzí ale vzniknou pouze jednotky. Pokud máte neomezený rozpočet a nejdražší Samsung Galaxy S24 Ultra se vám líbí, neváhejte!

Caviar incrusted the world first Samsung S24 Ultra with a mechanical watch and 24K gold dragon

Samsung Galaxy S24 Ultra už v redakci intenzivně testujeme a brzy se můžete těšit na komplexní recenzi. První dojmy publikované po celém světě se ale shodují v tom, že Samsung tentokráte vyrobil skutečně komplexní stroj, který má naprosté minimum slabých míst, pro výrobce to zkrátka je klíčový model.

Samsung Galaxy S24 Ultra (S928B) Kde koupit: Cena od: 35 490 Kč Koupit

Osobně vítám rovný displej bez zakřivení, v minulosti výrazně zakřivený displej preferoval, rok zpátky jsem si ale uvědomil, že rovný displej mi zkrátka sedí víc. Ale zpátky ke speciálním verzím Galaxy S24 Ultra – pokud by si Caviar v budoucnosti vzal do parády modely Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Ultra, vůbec by mi to nevadilo…

Líbí se vám nejdražší Samsung Galaxy S24 Ultra?

Zdroj: caviar