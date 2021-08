Řada Google Pixel byla vždy trochu více než jen Android telefonem. Byla (a stále je) to solidní alternativa pro jablíčkáře, kteří chtějí vyzkoušet nejrozšířenější mobilní operační systém. Dostanete velice čisté prostředí, jednoduchou aplikaci fotoaparátu a také podobnou velikost telefonu, což je pro nejednoho uživatele Applu klíčové. Jenže Google zapomínal na pár věcí, které mají přijít právě s řadou Google Pixel 6. Má tedy šanci přetáhnou ještě více iPhone uživatelů, než kdy dříve? Na to se budeme snažit odpovědět v tomto článku.

Proč jablíčkáři iPhone tak milují?

Google Pixel 6 bude svými specifikacemi srovnatelný s vlajkovými loděmi. Dostane vlastní čipset, špičkové displeje a spekuluje se o 50MPx hlavním snímači, což bude oproti stávajícímu 12MPx velký skok. Jenže specifikace jablíčkáře samozřejmě nepřesvědčí. Pokud se zeptáte uživatele vlastnícího iPhone na otázku, proč nezkusí telefon s Androidem, jejich odpověď bývá často stejná. Mají totiž perfektně propojený ekosystém a telefon jim prostě funguje. Nemají potřebu nic měnit. Stačí jim, když si jednou za pár let koupí nový iPhone a nic jiného neřeší. Ať si o jablečných telefonech myslíte cokoliv, nemůžete odepřít fakt, že s jejich koupí dostanete zkrátka funkční, velice rychlý a dlouho podporovaný mobil.

Byl Pixel vůbec vlajková loď?

Je třeba zmínit, že řada Pixel z hardwarového hlediska nikdy nepřinášela ten nejlepší výkon, design či fotoaparát (ačkoliv je ten hlavní je i po letech velice dobrý). A právě to Pixel 6 s největší pravděpodobností změní. Extravagantnější design si zapamatuje každý, řada fotoaparátů by měla podávat velmi dobré výkony a do toho vlastní čipset Tensor. Přičtěte si 90/120Hz OLED displej a získáte opravdovou vlajkovou loď bez jakýchkoliv kompromisů.

A právě to je věc, která by mohla jablíčkáře přilákat. Ať už si o designu nových Pixelů myslíte cokoliv, nelze jim upřít, že stejně jako třeba Galaxy S21 Ultra, Huawei P40/P50 či Xiaomi Mi 11 Ultra vyloženě křičí do světa “já jsem nejlepší”. A ač je to trochu smutné, právě z tohoto důvodu nosí řada iPhone uživatelů telefon bez obalu. Chtějí se prostě s telefonem navenek chlubit. A to jim žádný z předešlých Pixelů při vší úctě nebyl schopen nabídnout.

Čipset Tensor udělá své i z marketingového hlediska

Faktem ale je, že i Pixel byl v minulosti vybaven vlastními čipy. Příkladem může být Pixel Visual Core či novější Pixel Neural Core, které se starají o vylepšení fotografií nebo třeba rozpoznávání hlasu a jejich následného přepisování. Jenže čipet jako takový používal Google vždy od Qualcommu, což mu nedává takovou svobodu, jako má třeba Apple u svých A čipsetů. A to se nyní s čipsetem Tensor mění. Vynechejme spekulace o tom, že se jedná pouze o přeznačený Exynos. Americký gigant se má navíc zaměřit také na kvalitu videa, kde jsou jablíčkáři zvyklí vždy na to nejlepší. iPhony patří dlouhodobě k telefonům s nejlepší kvalitou videa, což by jim nyní mohl právě Pixel 6 zkomplikovat.

Google dělá vlastní telefony? To jsem netušil..

Další z mnoha důležitých aspektů je také fakt, že Google (resp. Rick Osterloh u TheVerge) před několika dny vytroubil do světa, že chce získat se svými Pixely významnější podíl na trhu. Když jsme před časem recenzovali Pixel telefony, ať to byl model 3a, 4a nebo 5, všimli jsme si jedné zajímavé věci, které měli všechny modely společné. Vždy když dostaneme na test nový telefon, pochopitelně do něj strčíme SIM kartu a začneme jej používat jako náš hlavní telefon, abychom vám pak v recenzi dokázali popsat co nejvíce poznatků. Zpravidla se nás kamarádi, ale třeba i prodavač na benzínce ptají, co to máme zase nového a když řekneme Samsung, Xiaomi nebo Huawei, pokývají, vezmou si jej do ruky, prosviští systém a konverzace je v podstatě ukončena.

U Pixelů se ale nestačí divit, že Google vyrábí vlastní telefony. “Co to máš?” “Pixel 5, novej model od Googlu.” “Cože?! Google má svůj mobil?” “No jo, vyrábí svoje telefony už přes 10 let. U nás se ale neprodávají, musíš si ho objednat z Německa.” Nějak takhle vypadají rozhovory mezi mnou a ostatními, ačkoliv se kolikrát jedná o lidi, co se o telefony alespoň nějakým způsobem zajímají a kolikrát mají vlajkovou loď třeba zrovna od Samsungu.

Určitě teď namítnete, že je to proto, že Google u nás telefony neprodává. Z časti máte určitě pravdu, ale podobné zkušenosti mají i redaktoři v zahraničí a asi není žádným velkým tajemstvím, že Google do reklamy a marketingu okolo Pixelů moc peněz necpe. A to se má nyní změnit. Pixel 6 má být prostě něco velkého, což dokazují i slova finanční ředitelky Googlu, Ruth Poratové. Ta sdělila, že rozdíl v marketingu letos v porovnání s loňským rokem bude astronomický, samozřejmě se to týká výdajů.

Abychom si to nějak shrnuli, Google letos vydá dle našeho názoru opravdu špičkový telefon, od kterého má on sám velké očekávání. Dříve byl Pixel volbou spíše pro zasvěcenější jedince, kteří dokázali ocenit benefity s ním spojené. Pixelu 6 by se ale měli obávat i takoví giganti jako je Apple, Samsung či Xiaomi. Pro prvního jmenovaného to pak platí dvojnásob, když bude své nové telefony představovat v podobném období. A pokud opět představí telefon s minimem změn a velkým výřezem v displeji, může se snadno stát, že části zákazníků dojde trpělivost a dají šanci právě novému Pixelu.

Jak se těšíte na Pixel 6 (Pro) vy?