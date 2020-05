Navigace Waze testuje řazení do jízdních pruhů

Googlem vlastněná navigační aplikace Waze se v posledních letech skokově zlepšila. Nejen, že dostala podporu pro Google Assistant, ale také režim pro motocykl nebo podporu pro sedm hudebních služeb. Nedávno navíc přibyla funkce, která upozorňuje na sníh a náledí. Teď chce konečně Waze zprovoznit asistenta pro řazení do jízdních pruhů.

Zobrazení jízdních pruhů by mělo vypadat podobně jako v Google mapách. Waze bude také informovat o změně řazení do jízdních pruhů během navigování. Aktuální jízdní pruh bude na mapě zvýrazněný. K upozornění na změnu pruhu dojde na okresní cestě a ve městě 500 metrů před odbočkou, na dálnici pak kilometr. Vývojáři se podle svých slov snaží, aby se při tomto úkonu objevila jen textová a hlasová informace. Ostatní vizuální prvky by totiž mohly být rozptylující. Údaj z navigace by se navíc měl shodovat s pojmenováním výjezdu.

Asistent pro řazení do jízdních pruhů je dlouho očekávaná funkce. Waze ale zatím neplánuje přidat i jízdní pruhy na kruhových objezdech. Tato funkce je zatím ve fázi testování. To zatím probíhá jen v Izraeli. Po dokončení testování by se tato funkce měla postupně rozšíří do ostatních zemí.

Uvítáte asistenta pro řazení do jízdních pruhů?

Zdroj: xda-developers.com