Nastavení špatné tapety pro Xiaomi Mi 9 může vést až ke smazání dat

Jestli patříte mezi uživatele Windows, pravděpodobně znáte pojem BSOD – Blue Screen Of Death aneb Modrá obrazovka smrti. Toto nechvalně známé prostředí se na displeji objeví, pokud v počítači dojde ke kritické chybě a systém není schopný pokračovat. V lepším případě systém naběhne a vy BSOD hodně dlouho nebo vůbec neuvidíte. V horším případě jsou hardwarové či softwarové problémy na takové úrovni, že se systém odmítne spustit. Něco podobného nedávno potkalo jednoho majitele telefonu Xiaomi Mi 9, který svému smartphonu způsobil “smrt” nastavením nevhodné tapety. Ano, čtete správně. Obyčejného obrázku na pozadí. Nebezpečná tapeta pro Xiaomi Mi 9 u něj nakonec způsobila zaseknutí systému u recovery nabídky a musel smazat veškerá data v přístroji.

Na zvláštní chybu upozornil soroush_kohan na Redditu. Stáhl si obrázek, nastavil ho jako pozadí a stalo se něco nečekaného. Telefon se začal sám vypínat a zapínat. Po několikátém cyklu se na obrazovce objevila recovery nabídka, že je možné telefon restartovat, smazat z něj data nebo připojit k MIAssistant. Jelikož první ani poslední možnosti nepřinesly řešení či zlepšení, nakonec zvolil zoufalý majitel Xiaomi Mi 9 smazání dat. Pomohlo to a telefon dál používá. V tento moment už ale není jediný, kdo problém hlásí. Buď ze zvědavosti, nebo s touhou odhalit podstatu problému, tapetu nainstalovali také další uživatelé. Mnozí z nich potvrdili, že nebezpečná tapeta pro Xiaomi Mi 9 způsobila stejný problém i u nich a také byli nuceni data smazat. Dokonce se o tom samém zmiňují i majitelé jiných modelů.

Zatím vůbec není jasné, co je příčinou této kritické chyby. Technicky se na první pohled jedná o naprosto běžný obrázek s černým pozadím a elegantní duhovou linkou na jeho okrajích. Jednou z teorií je nějaká vnitřní chyba v nadstavbě MIUI, ale těžko specifikovat, proč by podobný problém způsoboval zrovna obyčejný obrázek. V každém případě před touto tapetou (a dalšími podobnými) důrazně varujeme. Pokud jsou vám vaše data v telefonu milá, tato nebezpečná tapeta pro Xiaomi Mi 9 by vás o ně mohla připravit. Jestli máte ale telefon “prázdný” a do rizika zkusíte jít, určitě nám do komentáře napište, co se stalo.

Z jakých zdrojů si vybíráte tapety na telefon?