Další vychytávka v YouTube Music: Brzy umožní vkládat hudbu do Stories

Hudební streamovací platforma YouTube přichází s další novinkou. Během několika týdnů by se v ní měla objevit funkce, díky které půjde do “storíček” na Instagramu a Snapchatu sdílet info o tom, co zrovna uživatel poslouchá. Jde v podstatě o stejnou věc, kterou momentálně nabízí Spotify nebo Apple Music. Náznaky napojení YouTube Music na Stories byly objeveny přímo v aplikaci. V současnosti ale není kompletně nachystané.

V nabídce sdílení se objevila nová tlačítka s ikonami dvou zmíněných sociálních sítí. Tedy alespoň u některých uživatelů betaverze. Po kliknutí na jednu z těchto okno ovšem zatím aplikace padá. Nicméně pro potvrzení, že Google na napojení YouTube Music a Stories skutečně pracuje, to stačí. Výsledkem takového sdílení by měl být do budoucna formát příběhu, ve kterém bude informace o přehrávané skladbě a obal alba. A pravděpodobně také odkaz na písničku ve službě YouTube Music, což je jistě jedním z cílů Googlu. Stále se velmi snaží dostat na tuto platformu nové uživatele.

Zdroj: 9to5