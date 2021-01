Podvodníci nezahálí: Napodobeniny Samsung Galaxy S21 se již dají koupit

To, že vznikají různé napodobeniny oblíbených produktů, není příliš překvapivé. Falzifikáty telefonů se dají poměrně bez problémů koupit. Hlavním znakem je nesmyslně nízká cena, za kterou však dostanete značně nekvalitní produkt, který s originálem nemá nic společného. V současné době se dokonce dají koupit napodobeniny Samsung Galaxy S21. Tedy telefonu, který bude oficiálně představen až příští týden.

Napodobeniny Samsung Galaxy S21 zaplavují trh ještě před vydáním

O napodobeninách informoval čínský server iFeng, který dodal i dvě fotografie. Na nich můžeme vidět Galaxy S21 Plus a Galaxy S21 Ultra. Na první pohled telefony vypadají opravdu zdařile a podle velikosti krabičky se pravděpodobně dostalo dokonce na nabíječku. Oproti originálu by tak mohla být alespoň jedna malá výhoda. Zbytek bude ale kompletně katastrofický. Tento klon se prodává prozatím jen v Číně, ale dá se očekávat brzké rozšíření do celého světa.

Pro srovnání ještě uvedeme parametry kopie staršího Galaxy S20 Ultra, který můžete přímo od padělatelů koupit za cenu 132 dolarů, v přepočtu s DPH tedy cca 3 400 Kč. Za tuto cenu dostanete telefon s designem jako Galaxy S20 Ultra a dokonce i kovovým rámečkem, ale čipsetem MTK6580 (ten se nacházel v těch nejlevnějších Android telefonech v roce 2015, pozn. redakce), dále to je 1GB RAM paměti a 16GB úložiště. Padělatelé však upozorňují, že v systému bude vidět, že má telefon 64GB úložiště.

Displej má velikost „jen“ 6,7 palců a jedná o levný LCD panel s HD rozlišením. Na zadní straně se nachází pouze jeden skutečný fotoaparát, který má 16 MPx, selfie kamera má 2 Mpx. Běží na starém Androidu 7.0 Nougat a nadstavbě, která se snaží designem imitovat Samsung One UI. V neposlední řadě telefon funguje pouze s 2G a 3G sítěmi, i když v nastavení a na liště bude vidět klasická 4G ikona. Jen z tohoto krátkého popisu můžete vidět, že se pořízení podobné napodobeniny absolutně nevyplatí a je to pouze ztráta. O to horší je to v případech, kdy se napodobenina prodává jako originální produkt.

Operátor omylem odhalil evropskou cenu Samsung Galaxy S21 čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Setkali jste se někdy s napodobeninou nějakého telefonu?

Zdroj: gizmochina.com