Najít ztracený iPhone s iOS 15 bude mnohem jednodušší

Operační systém iOS 15 společnosti Apple sice patří ke konkurenci Androidu, i přes to jsme vás však také my informovali o novinkách, které přináší. Některé totiž souvisí i s Androidem. Nicméně o jedné nové funkci jsme vám ještě neřekli, ta se týká nalezení ztraceného zařízení. Tuto funkci může Android prozatím jen závidět.

V dnešní době najít ztracený telefon není v podstatě žádný problém a to díky funkci Najít mé zařízení. Jenže co když je smartphone vypnutý nebo ještě hůř, co když na něm někdo provedl factory reset, tedy uvedl jej do továrního nastavení.

V takovém případě máme smůlu. Pokud je ztracený telefon s Androidem vypnutý, můžeme zobrazit jeho poslední polohu, případně si nechat poslat upozornění, když se znovu zapne. Jestliže je však zařízení uvedeno do továrního nastavení, nezmůžeme nic.

Inženýři v Applu však tento problém vyřešili. Všechny iPhony, které dostanou iOS 15 totiž bude možné dohledat i pokud je někdo vypne či smaže. Jak je to možné? V nové verzi operačního systému totiž pokud iPhone uživatel vypne, nevypne jej úplně. Telefon zůstane v tzv. režimu nízké spotřeby.

Má to však jeden háček. iPhone v tomto módu využívá k určení polohy ostatní iOS zařízení v okolí prostřednictvím technologie Bluetooth Low Energy, takže pokud v okolí žádné není…. V potaz musíme také brát, že ani v režimu nízké spotřeby nevydrží věčně, avšak několik hodin ano. Tuto novinku lze v nastavení vypnout.

