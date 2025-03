Síť Najdi moje zařízení čeká expanze. Víme, jak toho chce Google docílit

Síť Najdi moje zařízení je odpovědí Googlu na AirTag od Apple, SmartTag od Samsungu a další podobné vyhledávací sítě. Protože je Google výrobcem operačního systému, předpokládalo se, že jeho síť bude díky obrovskému pokrytí perfektní, ale opak byl pravdou. Hlavním problémem je paradoxně nedostatek zařízení.

To je způsobeno hlavně tím, že Google – pravděpodobně v obavách před osočením z narušení soukromí – nastavil poměrně přísné limity pro vstup do sítě. Uživatelé musí se zapojením vyloženě souhlasit a navíc výchozí nastavení sítě je pouze pro oblasti s vysokým pokrytím.

To vede k tomu, že když někde necháte své zařízení, tak přestože kolem projde jiné s aktivní sítí Najdi moje zařízení, nebude poloha nahlášena, dokud to nepotvrdí větší počet reportujících zařízení. A v některých oblastech není snadné dostatek potvrzení získat.

Sít Najdi moje zařízení

Google pravděpodobně chce přistoupit k vyššímu zapojení zařízení v síti Najdi moje zařízení. Odborníci z Android Authority našli v aplikačním soubory textové řetězce, které naznačují, kudy se bude síť vyvíjet. Konkrétně jde o texty, které naznačují, že Google se vydává směrem k automatickým registracím v síti.

<string name="fmd_network_blocked_location_disabled_banner">This device may join the network automatically if you turn on Location.</string>

<string name="fmd_network_blocked_on_domain_retrieval_for_other_active_clients_banner">To find this device when it’s offline, join the network by selecting one of the options below and signing in or entering your other device’s screen lock. This device will also join the network automatically if you stop using your other device(s) or use the Find My Device app to “sync recent location” of another device.</string>

<string name="fmd_network_in_waiting_period_for_one_more_day_banner">This device will join the network automatically in about a day as explained in a recent email we sent you. You can opt this device out or join the network now by selecting one of the options below.</string>

Například je zde text, který popisuje, že zařízení se připojí k vyhledávací síti poté, co zapnete polohu. Dalším způsobem automatické registrace by mohla být situace, kdy sami požádáte o polohu jiného zařízení. Google by měl ohledně těchto aktivit posílat vysvětlující e-mail, jak naznačuje další z nalezených textů.

Google Find My Device Google LLC Instalovat (Free) Google Play

V praxi nejde o nic, co by mohlo komukoliv vadit. Síť tohoto typu může fungovat jen a pouze tehdy, když se zapojí co nejvíc uživatelů a zařízení. A pokud chcete možnosti sítě využívat, je rozhodně fér se na jejím fungování i podílet.

Využíváte vyhledávání zařízení?

Zdroj: Android Authority