Mrtví ptáci mohou ožít jako drony. Záměr je dobrý, ale…

Čtveřice amerických vědců se na konci ledna v rámci fóra SciTech 2023 na půdě American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) podělila o výsledky studie, během které posloužili vypreparovaní mrtví ptáci jako část “pláště” pro speciální drony. Výzkumníci se pokoušeli a stále pokoušejí vytvořit létající zařízení, která simulují let běžného ptactva a snaží se tedy i mávat křídly. Hlavním záměrem je nenápadnější pozorování přírody a studie pohybu ptáků, ale kolem tohoto nápadu samozřejmě panuje i strach o bezpečnost a soukromí.

Vědci by takové drony rádi využili třeba k efektivnějšímu sledování jiných zvířat ve volné přírodě, na fóru však dle očekávání zaznívaly i obavy, že by mohly být zneužity pro sledování obyvatelstva nebo vojenským účelům. Jak už to tak u řady původně nevinných vědeckých nápadů bývá.

Ačkoli je potřebný mechanismus zatím velmi komplikované zkonstruovat a vyladit, vědci ve studii zmiňují další plány na vylepšení těchto takzvaných “ornitoptér”. Ve hře je například přimontování nožiček, se kterými by pták/dron mohl usednout na pevné místo a pozorovat okolí s menší spotřebou baterie.

