Motorola si certifikovala telefon s velkou 6000mAh baterií a 20W nabíjením

Navyšování kapacity baterií v mobilech je jistě příjemný trend. Zdá se, že ho brzy podpoří také značka Motorola (alias výrobce Lenovo). V certifikačních procesech u FCC, EEC a TUV Rheinland se objevily zmínky o minimálně jednom telefonu této značky s velkou 6000mAh baterií. Pravděpodobně půjde o jeden přístroj, i když se v certifikacích objevilo hned několik produktových kódů. Konkrétně XT2091, XT2091-3, XT2091-4, XT2091-7 a XT2091-8. Poslední jmenovaný telefon by měl přitom nést na zatím neznámém trhu logo Lenovo. Všude jinde by měl být tento telefon s kapacitou baterie 6000 mAh uveden jako Motorola model.

V dokumentech pro FCC je také vidět, že by měl přístroj disponovat třemi zadními fotoaparáty, kapacitní čtečkou otisků a bude se pravděpodobně vyrábět a prodávat i v modré barvě. Velká baterie s kapacitou 6000 mAh pro tento Motorola telefon ponese označení MC50 a bude podporovat 20W rychlonabíjení. Ostatní specifikace tohoto mobilu zatím nejsou známé a neví se ani to, o jaký model jde. Spekuluje se o tom, že by mohlo jít o Moto G9 Power.

Zdroj: GSMArena