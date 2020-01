Motorola chystá představení nových modelů. Ceny starších v ČR spadly

Motorola přichází s plošným snížením cen u všech svých chytrých telefonů. Pokud jste tedy uvažovali o koupi nějakého současného smartphonu této značky, můžete začít jásat. Všechny modely by měly být dostupné u autorizovaných prodejců. Nové doporučené ceny si prohlédněte v přehledném seznamu Motorola telefonů níže. V některých případech dokonce najdete v obchodech ceny i nižší.

Co Motorolu k takovému zlevnění vede? Snižování cen u starších modelů většinou předznamenává příchod modernějších nástupců. A to bude jistě i tento případ. Jako první jistě kdekoho napadne zejména nový Razr 2019 s flexibilní obrazovkou. Ten se zatím oficiálně prodává v USA a Velké Británii s cenovkou kolem 35 000 korun. Dostane se ohebný telefon do oficiálního prodeje i v ČR? A kolik by tady asi mohl stát? Uvidíme.

Mezi jasné věci nicméně patří událost, kterou značka chystá během pár týdnů. Den před zahájením konference MWC 2020 v Barceloně chce Motorola ukázat své novinky na vlastním eventu. Mezi očekávané modely patří Moto G8, Moto G8 Power a Edge+. Mezi nimi by se měla objevit také nová vlajková loď pro rok 2020 s čipsetem Snapdragon 865.

Nové ceny Motorola telefonů v ČR

Motorola moto e5 play (black a gold) – 1 999 Kč

Motorola moto e6 play (Steel Black a Tranquil Teal) – 2 099 Kč

Motorola moto e6 plus (Gunmetal a Cranberry) – 2 799 Kč

Motorola one macro (Deep Space a Ultra Violet) – 3 799 Kč

Motorola one action (Denim Blue a White) – 4 599 Kč

Motorola one vision (Bronze Gradient a Sapphire Gradient) – 5 099 Kč

Motorola one zoom (Electric Gray a Cosmic Purple) – 7 599 Kč

Zvažujete nákup Motorola telefonu?

Zdroj: TZ