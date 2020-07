Poté, co byla představena Motorola One Fusion + minulý měsíc jsme se oficiálně dočkali standardního One Fusion modelu. Jak můžeme poznat již ze samotného názvu má standardní model několik ústupků, za to ovšem atraktivnější cenu.

Motorola One Fusion oficiálně

Přední stranu telefonu pokrývá 6,5″ HD+ displej, který narušuje kapkovitý výřez, kde nalezneme 8 megapixelovou selfie kamerku. Po přesunutí na zadní stranu spatříme čtyři fotoaparáty. Ten hlavní disponuje rozlišením 48 megapixelů, sekunduje mu 8 megapixelový ultraširokoúhlý snímač, 5 megapixelový makro senzor a 2 megapixelová makro kamerka. Rovněž zde nalezneme kapacitní čtečku otisků prstů.

Srdcem telefonu je Snapdragon 710, kterému sekundují 4 GB operační paměti RAM a 64 GB úložiště. To je navíc možné rozšířit skrz microSD kartu. Systémem je samozřejmě Android 10 a o výdrž se postará 5 000 mAh baterie, rychlost nabíjení však neznáme. Na boku telefonu se nachází kromě tlačítek hlasitosti také speciální hardwarové tlačítko pro spouštění Google Asistenta. Motorola One Fusion je nabízena v barevných variantách Emerald Green a Deep Sapphire Blue. Cena vychází na 250 dolarů, tedy asi 5 900 korun bez daně.

Koupili byste si Motorola telefon?

Zdroj: gsmarena.com