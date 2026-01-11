Motorola ukázala krásný Bluetooth reproduktor s laděním BOSE a krytím IP67 Hlavní stránka Zprávičky Motorola představila svůj první přenosný reproduktor Moto Sound Flow s laděním Sound by BOSE Novinka kombinuje 30W výkon, technologii UWB a baterii s kapacitou 6 000 mAh s krytím IP67 Do Česka by se měl reproduktor dostat v průběhu prvního čtvrtletí roku 2026 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Motorola vstupuje na trh přenosných reproduktorů a činí tak ve velkém stylu. Nový Moto Sound Flow je prvním produktem tohoto typu v portfoliu značky a cílí na uživatele, kteří hledají kombinaci kvalitního zvuku a elegantního designu. Reproduktor vznikl ve spolupráci se společností BOSE, která se postarala o ladění zvuku. Elegantní design s tkaninovou úpravou Moto Sound Flow na první pohled zaujme svým zpracováním. Povrch reproduktoru tvoří tkanina s keprovou strukturou, která je dostupná ve dvou barevných variantách vybraných ve spolupráci s Pantone: PANTONE Carbon (uhlově černá) a PANTONE Warm Taupe (teplá béžová). Součástí balení je také dokovací stanice, která slouží k nabíjení a zároveň umožňuje elegantní umístění reproduktoru v interiéru. Zvuk laděný technologií Sound by BOSE O zvukový projev se stará sestava tvořená basovým reproduktorem, výškovým reproduktorem a dvěma pasivními radiátory. Celkový výkon činí 30 W, což by mělo stačit pro ozvučení menších i středně velkých místností. Motorola slibuje čisté výšky a hluboké basy bez zkreslení, přičemž za vyladění zvukového profilu odpovídá právě technologie Sound by BOSE. Pro telefonování jsou k dispozici čtyři integrované mikrofony, které by měly zajistit srozumitelný přenos hlasu i v hlučnějším prostředí. Chytré funkce díky technologii UWB Moto Sound Flow se od běžných Bluetooth reproduktorů odlišuje podporou ultra širokopásmové technologie UWB. Ta umožňuje několik zajímavých funkcí pro kompatibilní telefony. Dynamic Stereo při použití dvou reproduktorů přizpůsobuje levý a pravý kanál podle polohy telefonu v prostoru. Funkce Quick Switch zase umožňuje jedním gestem v aplikaci přenést zvuk ze sluchátek Moto Buds přímo do reproduktoru. Nejzajímavější je pak funkce RoomShift, která při propojení více reproduktorů automaticky přenáší zvuk na nejbližší zařízení podle toho, kde se uživatel nachází. Reproduktor také dokáže detekovat přiblížení telefonu a nabídnout rychlé připojení. Konektivita a výdrž baterie Kromě UWB nabízí Moto Sound Flow připojení přes Bluetooth 5 a Wi-Fi. Bezdrátové streamování podporuje standardy AirPlay, Google Cast a Spotify Connect, takže hudbu lze přehrávat přímo bez nutnosti párování přes Bluetooth. O napájení se stará baterie s kapacitou 6 000 mAh, konkrétní výdrž však Motorola nespecifikovala. Reproduktor disponuje krytím IP67, které mu zajišťuje odolnost vůči prachu a krátkodobému ponoření do vody. Hodí se tedy i pro použití u bazénu nebo na zahradě. Ovládání a nastavení ekvalizéru probíhá prostřednictvím aplikace Moto Sound Flow, která bude dostupná pro Android i iOS. Dostupnost v Česku Podle informací od českého zastoupení Motoroly by se měl Moto Sound Flow dostat na náš trh v průběhu prvního čtvrtletí roku 2026. Cena zatím nebyla oznámena. Co říkáte na první reproduktor od Motoroly? Zdroje: Motorola, TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bluetooth reproduktor Motorola reproduktor Mohlo by vás zajímat Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024 Jaké mobily vyzařují nejvíce radiace? Máme seznam z německého úřadu Jakub Kárník 1.4.2022 Pravda o výrobě mobilů: Xiaomi, Motorola i Samsung si je nechávají vyrobit jinde, pak jen nalepí logo Jana Skálová 9.11.2024 Přenos dat do nového telefonu je hračka, ukážeme jak na to! Jozef Cmar 24.12.2023 Motorola Moto G15 Power extra dlouho vydrží a vypadá krásně. Jaké má slabiny? Adam Kurfürst 17.12.2024 EU začne mobilům i tabletům rozdávat nálepky. Co to znamená a koho se novinka týká? Jana Skálová 2.10.2024