Na začátku října byl model Motorola Moto G72 představen pro indický trh a nyní míří i do Evropy. Jedná se o poměrně zajímavý mobil, který sází na parádní displej a 108Mpx fotoaparát, přitom si ale zachovává celkem slušnou cenu.

Pojďme začít tím, co je na telefonu vůbec nejzajímavější. Motorola se rozhodla nasadit do modelu G72 6,6palcový 10bitový P-OLED displej s Full HD+ rozlišením, podporou HDR10+ a 120Hz obnovovací frekvencí. To rozhodně není v dané třídě standardem a pokud vám záleží na kvalitním zobrazovadle, ale zároveň nechcete za mobil utrácet desítky tisíc, mohla by být Moto G72 zajímavou volbou. Zaujmou také stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos.

Pod kapotou tiká čipset MediaTek Helio G99, který je vyráběn skrz 6nm výrobní proces v kombinaci s 6/8 GB RAM typu LPDDR4X a 128GB úložištěm. Nechybí ani hybridní slot, takže si můžete vybrat, zda si rozšíříte úložiště, nebo dáte do mobilu druhou SIM kartu. Zajímavé věci se odehrávají i na zadní straně, kde se nachází soustava tří snímačů. Pochopitelně tím nejzajímavějším je 108Mpx hlavní fotoaparát od Samsungu. Dopomáhá mu 8Mpx ultraširoký snímač a 2Mpx makro kamerka.

This Phone is Different – Motorola G72 Unboxing !

Výdrž má na starost 5000mAh baterie s podporou 30W nabíjením, samozřejmostí je pak také NFC a systém Android 12. Za základní variantu v Česku zaplatíme 6900 korun.

Jak se vám zamlouvá nová Motorola?

Zdroj: tisková zpráva