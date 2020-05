Telefon Motorola Moto G Stylus debutoval v USA již v únoru a nyní je na řadě Evropa. Motorola Moto G Pro byla totiž dnes představena jako její evropská varianta. Telefon má sice nějaké ty funkce navíc, ale v podstatě se jedná o totožné telefony. Nabídne Android One, stylus, čtyři fotoaparáty ale i poměrně zajímavou cenu. Pojďme se na ni podívat.

Evropská Motorola Moto G Pro představena

Přední stranu telefonu pokrývá 6,4″ IPS LCD displej s rozlišením 2300 x 1080 pixelů s podporou stylusu, který se v telefonu nachází. Narušuje jej průstřel v levém horním rohu, kde nalezneme 16 megapixelovou selfie kamerku. Po přesunutí na zadní stranu spatříme hned čtyři fotoaparáty. Ten hlavní disponuje rozlišením 48 MPx a světelností f/1,7. Sekunduje mu 16 MPx ultraširokoúhlý se světelností f/2,2 a 2 MPx makro kamerka.

O výkon se zde stará čipset Snapdragon 665, kterému sekundují 4 GB operační paměti RAM a 128 GB úložiště. Pravda, nejedná se o nejvýkonnější telefon své kategorie, ovšem sem ani nová Motorola necílí. Její benefity tkví v jiných věcech. Navíc když jsem recenzoval Xiaomi Mi A3, které disponuje stejným čipsetem a taktéž je zařazeno v Android One, nemohl jsem si na nic stěžovat. O výdrž baterie se pak stará 4 000 mAh akumulátor.

Rozdíly mezi americkou a evropskou verzí

A jaké jsou rozdíly oproti Moto G Stylus? Evropská verze telefonu podporuje dual SIM, má NFC čip a rychlejší 15 W nabíjení oproti 10 W, které nalezneme v Moto G Stylus. Dále je telefon v programu Android One, což je také rozdíl oproti zámořskému bratříčkovi. Telefon je již nyní ke koupi na německém Amazonu a to za cenu 329 EUR, tedy asi 8 900 korun bez daně. Další evropské země jej budou mít k dispozici během pár následujících dní. To, zda mezi ně patří i Česko zatím nevíme.

