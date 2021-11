Představení nového nejvýkonnějšího čipsetu od amerického Qualcommu je každoročně poměrně netrpělivě očekáváná událost, přičemž společnost Xiaomi dokázala zařízení s touto novinkou uvést jako vůbec první. V případě připravovaného čipsetu Qualcomm Snapdragon 898 jej však možná předběhne Motorola se smartphony Edge 30 Ultra, respektive Edge X. A právě připravované novinky od Motoroly si nyní můžeme poměrně detailně prohlédnout díky uniklým renderům. Mělo by se přitom jednat o stejné telefony, jen určené pro jiné trhy.

Motorola Edge 30 Ultra / Edge X a Snapdragon 898

Pro Motorolu by novinka měla být o to významnější, protože již delší dobu ve své nabídce nemá opravdovou vlajkovou loď. Tedy, alespoň co se výkonu týče. Této definici se sice přiblížila již letošní Motorola Edge 20 Pro, nicméně nabídla “pouze” Snapdragon 870. To připravovaná novinka by měla disponovat nejen čipsetem Qualcomm Snapdragon 898, ale také 6,67″ AMOLED displej se 144Hz obnovovací frekvencí a podporou HDR10+. V průstřelu by se pak podle všeho měl ukrývat 60MPx selfie fotoaparát.

Fotografická výbava na zádech telefonu pak zahrnuje primární fotoaparát využívající 50MPx snímač OmniVision 50A a ultraširokoúhlý fotoaparát spárovaný s 50MPx snímačem Samsung Isocell JN1. Zarážející je pak informace o třetím objektivu, který by měl být spojen pouze s 2MPx snímačem. Žádný periskopový fotoaparát jako v případě zmíněné Motoroly Edge 20 Pro se tedy nekoná a ani připravovaná novinka nebude dlouho vyhlíženou nekompromisní vlajkovou lodí Motoroly. Uvnitř těla s rozměry přibližně 163,1 x 76,5 x 8,8 mm by se pak měla ukrývat baterie o kapacitě 5 000 mAh a chybět by neměla ani podpora rychlého nabíjení. V tomto případě o výkonu až 68 W.

Motorola Edge 30 Ultra First Look, 360 Degree Video Exclusive

Jak by se vám líbila Motorola Edge 30 Ultra / Edge X s čipsetem Snapdragon 898?

Zdroj: GSMArena.com