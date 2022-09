Společnost Motorola tento týden představila trojici nových mobilů. Zatímco Edge 30 Ultra má to nejlepší, co je firma schopna na poli Android mobilů nabídnout, model Edge 30 Fusion sází na prémiový design, skvělé parametry a solidní cenu. Trojici uzavírá telefon Motorola Edge 30 Neo. Ten spadá do kategorie vyšší střední třídy, přesto osloví OLED displejem, solidním foťákem nebo rychlým nabíjením.

Přední stranu tohoto modelu pokrývá 6,28palcový pOLED panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Nechybí zde ani čtečka otisků prstů nebo průstřel, ve kterém se nachází 32Mpx selfie kamerka. Na zadní straně nalezneme dva snímače, ten hlavní s 64Mpx rozlišením a optickou stabilizací. Dále je zde 13Mpx ultraširoký foťák se úhlem 120 stupňů.

Pod kapotou nalezneme čipset Qualcomm Snapdragon 695 v kombinaci s 8 GB RAM a 128GB úložištěm. Výdrž dostala na starost 4020mAh baterie s podporou 68W drátového a 5W bezdrátového nabíjení. Příznivce kompaktních mobilů potěší také menší rozměry, které činí 152,9 x 71,2 x 7,75 mm a váží 155 gramů.

Motorola Edge 30 Neo Unboxing and First Impressions

Motorola přislíbila aktualizaci minimálně na Android 14. K dostání bude ve verzích Very Peri, Black Onyx, Ice Palace a Aqua Foam za cenu 9 999 Kč.

Jak se vám líbí Edge 30 Neo od Motoroly?

Zdroj: tisková zpráva