Komerční článek

Předvánoční období je synonymem těch největších slev během roku a ani letos tomu není jinak. Nižší ceny najdete u celé řady smartphonů, ovšem jeden mezi nimi obzvlášť vyčnívá. Motorola Edge 20 je totiž nyní k mání za pouhých 6 499 Kč, což je vzhledem k výbavě bezkonkurenční cena. Navíc jde o lepší 256GB variantu, kterou do Česka nyní exkluzivně přivezla Mobil Pohotovost jako jediný autorizovaný prodejce.

Motorola jako vánoční bestseller

Motorola Edge 20 ve verzi 8GB/256GB jen za 6 499 Kč (původně 12 990 Kč) je jen těžko uvěřitelná, protože za takto nízkou cenu se v Česku nikdy neprodávala. Mobil Pohotovost ji nyní přivezla na tuzemský trh a dokonce ji nabízí levněji, než kolik u konkurence stojí její nižší 128GB varianta.

Za tuto cenovku se z Motoroly Edge 20 mimochodem stává absolutně nejlevnější smartphone se 144Hz OLED displejem, ovšem i zbytek výbavy je vzhledem k ceně přímo královský – trojitý zadní fotoaparát s hlavním 108Mpx snímačem a 30násobným Super Zoomem, procesor Snapdragon 778G, 8GB RAM či rychlé 30W nabíjení.

Bezproblémové doručení do Vánoc

A co víc, jako dárek dostanete k telefonu prodlouženou 3letou záruku zdarma. A pokud budete Edge 20 kupovat jako dárek, můžete s ní pod vánočním stromečkem stoprocentně počítat – Mobil Pohotovost garantuje doručení do Vánoc při objednání až do středy 21. 12. do 15:00, v případě objednání na pobočku máte čas dokonce až do 23. 12. do 12:00.