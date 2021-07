Na včerejší tiskové konferenci představila Motorola hned tři nové modely – Motorola Edge 20 Pro, Motorola Edge 20 a Motorola Edge 20 Lite. V tomto článku se budeme bavit o prvním zmíněném modelu, který nabízí velice zajímavou výbavu. Pojďme si jej tedy představit.

Motorola Edge 20 Pro nabízí špičkovou výbavu

Motorola Edge 20 Pro nabízí 6,7″ OLED displej s podporou HDR10+ a se 144Hz obnovovací frekvencí, což je jedna z nejlepších hodnot na trhu. Narušuje jej průstřel se 32MPx selfie kamerkou. Dále se můžeme těšit na hlavní 108MPx snímač Samsung ISOCELL HM2 spolu s 16MPx ultraširokým fotoaparátem, který disponuje funkcí Macro Vision, díky které lze detailně fotit objekty vzdálené už 3 cm od objektivu. Doplňuje je 8MPx periskopový snímač s až 5x optickým zoomem a až 50x digitálním. Potěší rovněž podpora natáčení videa v rozlišení 8K.

6,7″ OLED displej s Full HD+ rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí

108MPx hlavní + 16MPx ultraširoký + 8MPx periskopový fotoaparát

Qualcomm Snapdragon 870

12 GB RAM

4 500mAh baterie s podporou 30W nabíjení

Můžeme se dále těšit na čipset Qualcomm Snapdragon 870 spolu s 12 GB RAM a 256GB úložištěm. O výdrž se stará 4 500mAh baterie s podporou 30W nabíjení a systémem je Android 11 s nadstavbou My UX. To nabízí třeba rozhraní Ready For PC, které po připojení k monitoru připomíná počítačové rozhraní, podobně jako to dělá třeba Samsung DeX. Telefon se bude u nás prodávat za 17 999 Kč. Zamrzí však fakt, že Motorola Edge 20 Pro dostane jen Android 12, s dalšími systémy se nepočítá.

Jak se vám nový model líbí?